С какими трудностями сегодня столкнутся эти знаки Зодиака? Гороскоп на 3 января

Рак

День неожиданных удач. Даже с делами, за которые вы беретесь без особенной надежды на успех, можно справиться быстро. Могут сбыться ваши давние желания. Складываются благоприятные обстоятельства для новых знакомств. Вы быстро находите подход к тем, кого видите впервые, вероятно начало дружеских или романтических отношений. Возможны денежные поступления. Вы не торопитесь тратить полученное, и правильно делаете: эти средства могут пригодиться для какого-то важного дела. Не исключено, что появятся неплохие идеи, касающиеся работы и бизнеса.

Лев

Подходящий день для любых занятий, позволяющих получить новые знания, научиться чему-то полезному. Вы быстро запоминаете все, что может пригодиться, разбираетесь даже в сложных вопросах. Окружающие часто обращаются за советами, и даже иногда им следуют. Можно отправиться в гости к друзьям или пригласить их к себе; в любом случае вы отлично проведете время. Долгожданные известия оказываются приятными. У некоторых Львов появляется шанс исполнить давнюю мечту. Тут важно не растеряться, воспользоваться благоприятным моментом.

Дева