Украинская певица Ани Лорак 1 января в Instagram заявила, что ее праздник был омрачен тем, что ее проживающий в Киеве брат в новогоднюю ночь прятался в подвале «под звуки бомб» с бутылкой алкоголя. Свой пост артистка, которая замалчивает нападение РФ на Украину, впервые за последнее время написала на украинском языке.
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь «ситуацией, которая затмила ей момент праздника»
«Прошлая ночь для меня – раздвоенность чувств. Мне было больно общаться с братом, в то время как он скрывался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб. Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть – нашими семьями», – написала артистка, пишет Gordonua.
Она не указала, что 31 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев ракетами и дронами.
На это также обратили внимание пользователи сети.
«А почему он прятался в подвале? Не от российских атак случайно?» – поинтересовались в комментариях.
«Главное, что с Jack Daniels», – с иронией ответили фолловеры.
«А люди прятались с детьми. С детьми, а не с бутылкой. И это не ситуация, а война», – написали пользователи сети.
«Проснулась на 311-й день (войны – прим.ред.), – прокомментировали пост подписчики.
«А с каких это пор Ани Лорак вспомнила об Украине, интересно? До недавнего времени и виду не подавала, что у нас война. Да у нас не просто война, мы воюем с государством-террористом. И так уже более 300 дней и почти девять лет», – ответили певице.