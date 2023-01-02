Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь «ситуацией, которая затмила ей момент праздника»

«Прошлая ночь для меня – раздвоенность чувств. Мне было больно общаться с братом, в то время как он скрывался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб. Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть – нашими семьями», – написала артистка, пишет Gordonua.

Она не указала, что 31 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев ракетами и дронами.

На это также обратили внимание пользователи сети.

«А почему он прятался в подвале? Не от российских атак случайно?» – поинтересовались в комментариях.

«Главное, что с Jack Daniels», – с иронией ответили фолловеры.

«А люди прятались с детьми. С детьми, а не с бутылкой. И это не ситуация, а война», – написали пользователи сети.

«Проснулась на 311-й день (войны – прим.ред.), – прокомментировали пост подписчики.