Пн, 2.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Прямо беби-бум какой-то: эстонские знаменитости рожали весь 2022 год!

Анналийза Кёсс
Прямо беби-бум какой-то: эстонские знаменитости рожали весь 2022 год!
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Хелен Рандметс, Танель Падар и Стефан
Хелен Рандметс, Танель Падар и Стефан Фото: Kuvatõmmised Instagramist / Elu24 kollaaž

2022 год, к сожалению, запомнится рядом леденящих душу событий, но в целом произошло много приятного. Например, у эстонских звезд родилось множество крошечных детей! 

4 января прошлого года у музыканта Танела Падара и его невесты Лаурен Вильманн родился второй ребенок, которого назвали Луна. Эта дата важна для семьи по другой причине, поскольку это также день рождения Лаурен.

Музыкант поделился первым снимком с дочерью на своей странице в Инстаграме 6 января 2022 года. 

Ключевые слова
Наверх