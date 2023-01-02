2022 год, к сожалению, запомнится рядом леденящих душу событий, но в целом произошло много приятного. Например, у эстонских звезд родилось множество крошечных детей!
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Прямо беби-бум какой-то: эстонские знаменитости рожали весь 2022 год!
Прямо беби-бум какой-то: эстонские знаменитости рожали весь 2022 год!
4 января прошлого года у музыканта Танела Падара и его невесты Лаурен Вильманн родился второй ребенок, которого назвали Луна. Эта дата важна для семьи по другой причине, поскольку это также день рождения Лаурен.
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