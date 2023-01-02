Местные знаменитости не скучали в новогоднюю ночь. Модель Диана Томсон напомнила подписчикам о своем существовании прямо под бой курантов жаркими снимками, на которых она позирует в виде черного кролика, ведь 2023 год по китайскому календарю пройдет под эгидой этого животного.
ФОТО ⟩ Новогодний подарок мечты! Эстонская модель Диана Томсон горячими снимками поздравила страну с праздником
Новогодний подарок мечты! Эстонская модель Диана Томсон горячими снимками поздравила страну с праздником
«Дорогие мои и любимые. Хочу вас всех поблагодарить за то, что были со мной в этом непростом году, поддерживали и ценили.
Желаю вам, чтобы новый 2023 принес только добро, любовь, здоровье, чтобы все плохое осталось в прошлом. Обнимаю вас и целую. Ну а сейчас в качестве поздравлений ловите эти красивые фотографии.
Фото и образ от моей замечательной @marina.art.muah», – подписала снимки Томсон.
А вам нравится такой образ модели?