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ФОТО ⟩ Новогодний подарок мечты! Эстонская модель Диана Томсон горячими снимками поздравила страну с праздником

Limon.ee
Новогодний подарок мечты! Эстонская модель Диана Томсон горячими снимками поздравила страну с праздником
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Фото: Instagram Дианы Томсон

Местные знаменитости не скучали в новогоднюю ночь. Модель Диана Томсон напомнила подписчикам о своем существовании прямо под бой курантов жаркими снимками, на которых она позирует в виде черного кролика, ведь 2023 год по китайскому календарю пройдет под эгидой этого животного.

«Дорогие мои и любимые. Хочу вас всех поблагодарить за то, что были со мной в этом непростом году, поддерживали и ценили.

Желаю вам, чтобы новый 2023 принес только добро, любовь, здоровье, чтобы все плохое осталось в прошлом. Обнимаю вас и целую. Ну а сейчас в качестве поздравлений ловите эти красивые фотографии.

Фото и образ от моей замечательной @marina.art.muah», – подписала снимки Томсон. 

А вам нравится такой образ модели? 

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