ФОТО ⟩ Новогодний подарок мечты! Эстонская модель Диана Томсон горячими снимками поздравила страну с праздником

«Дорогие мои и любимые. Хочу вас всех поблагодарить за то, что были со мной в этом непростом году, поддерживали и ценили.

Желаю вам, чтобы новый 2023 принес только добро, любовь, здоровье, чтобы все плохое осталось в прошлом. Обнимаю вас и целую. Ну а сейчас в качестве поздравлений ловите эти красивые фотографии.

Фото и образ от моей замечательной @marina.art.muah», – подписала снимки Томсон.