Ранним утром первого дня 2023 года полиция получила тревожное сообщение. Тела 50-летней женщины и 37-летний мужчина с ножевыми ранениями были обнаружены на улице Рахумяэ в Таллинне.
ФОТО С МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ⟩ На улице Рахумяэ найдено тело 50-летней женщины
На улице Рахумяэ найдено тело 50-летней женщины
Полиция сообщила, что утро 1 января началось с печального события. 50-летняя женщина была найдена мертвой, а 37-летний мужчина с ножевыми ранениями был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии.
На месте происшествия был задержан 40-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения. Что именно привело к этим трагическим преступлениям, будет выяснено в ходе следствия.
«Я призываю всех - если вы слышите от соседей голоса, предполагающие домашнее насилие, даже если вы сомневаетесь, всегда сообщайте об этом по номеру 112. Ваш звонок поможет остановить насилие», - говорит оперативный руководитель.