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ФОТО С МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ⟩ На улице Рахумяэ найдено тело 50-летней женщины

Heveli Tuisk
, REPORTER- TOIMETAJA
На улице Рахумяэ найдено тело 50-летней женщины
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Ранним утром первого дня 2023 года полиция получила тревожное сообщение. Тела 50-летней женщины и 37-летний мужчина с ножевыми ранениями были обнаружены на улице Рахумяэ в Таллинне.

Полиция сообщила, что утро 1 января началось с печального события. 50-летняя женщина была найдена мертвой, а 37-летний мужчина с ножевыми ранениями был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии.

На месте происшествия был задержан 40-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения. Что именно привело к этим трагическим преступлениям, будет выяснено в ходе следствия.

«Я призываю всех - если вы слышите от соседей голоса, предполагающие домашнее насилие, даже если вы сомневаетесь, всегда сообщайте об этом по номеру 112. Ваш звонок поможет остановить насилие», - говорит оперативный руководитель.

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