ФОТО С МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ⟩ На улице Рахумяэ найдено тело 50-летней женщины

Полиция сообщила, что утро 1 января началось с печального события. 50-летняя женщина была найдена мертвой, а 37-летний мужчина с ножевыми ранениями был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии.

На месте происшествия был задержан 40-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения. Что именно привело к этим трагическим преступлениям, будет выяснено в ходе следствия.