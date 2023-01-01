ЖИВОТНЫЕ БОЯТСЯ ГРОХОТА ⟩ В первые часы нового года в Таллинне была сбита собака, бежавшая от фейерверков

«Минуту назад служба спасения сообщила, что на дороге Ярвевана под машиной оказалась собака - двигаются только глаза, больше никаких признаков жизни», - описал Хейки Валнер состояние собаки, которую он в первые часы 2023 года тправил в клинику «Скорая помощь для животных».

По словам Валнера, шансы собаки выжить близки к нулю, но мужчина попросил сделать все возможное, чтобы спасти жизнь четвероногого друга, пишет Elu24.

«Мы не видим в Таллинне мертвых птиц - они тонут в море. С глаз долой - и нет проблем. Всем все равно! Кого мы видим? Наших домашних любимцев», - не сдерживается мужчина.