Служба спасения животных получила печальное сообщение сразу после Нового года. Собака, которая боялась фейерверков, была сбита машиной на дороге Ярвевана и сейчас находится в клинике. «Такие ужасные новости для начала года. Ничего особенного, ведь именно так мы обычно начинаем год!» - пишет ангел-спасатель животных Хейки Вальнер в социальных сетях.
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ЖИВОТНЫЕ БОЯТСЯ ГРОХОТА ⟩ В первые часы нового года в Таллинне была сбита собака, бежавшая от фейерверков
«Минуту назад служба спасения сообщила, что на дороге Ярвевана под машиной оказалась собака - двигаются только глаза, больше никаких признаков жизни», - описал Хейки Валнер состояние собаки, которую он в первые часы 2023 года тправил в клинику «Скорая помощь для животных».
По словам Валнера, шансы собаки выжить близки к нулю, но мужчина попросил сделать все возможное, чтобы спасти жизнь четвероногого друга, пишет Elu24.
«Мы не видим в Таллинне мертвых птиц - они тонут в море. С глаз долой - и нет проблем. Всем все равно! Кого мы видим? Наших домашних любимцев», - не сдерживается мужчина.
Основываясь на собственном опыте, Валнер говорит, что испуганные собаки убегают очень далеко. «Собак, живущих от Нымме до Пяэскюла в Таллинне, стоит искать от Табасалу до Лауласмаа. В большинстве случаев мы находили их там. Животное очень напугано, бежит без оглядки и убегает далеко».