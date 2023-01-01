Урганту не дали вернуться на экран, отменив премьеру его новогодней сказки

Зрителям планировалось показать сказку о приключениях героев советской мультипликации. Помимо Урганта, сыгравшего Карлсона, в проекте приняли участие Алексей Серебряков, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Екатерина Варнава и другие.

«Сказку действительно сняли с эфира, - подтвердил Ургант РБК. - Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом».

Первой об отмене проката телесказки с Ургантом сообщила в соцсети телекритик Арина Бородина. По ее словам, артист до последнего момента не был заявлен как исполнитель главной роли и появился только в опубликованной накануне афише.