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Урганту не дали вернуться на экран, отменив премьеру его новогодней сказки

Limon.ee
Урганту не дали вернуться на экран, отменив премьеру его новогодней сказки
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Иван Ургант
Иван Ургант Фото: Shutterstock

Телеведущий Иван Ургант сообщил, что один из российских онлайн-кинотеатров, анонсировавший его «возвращение» на экран с новогодним проектом, удалил страницу с новым шоу, пишет spletnik.ru.

Зрителям планировалось показать сказку о приключениях героев советской мультипликации. Помимо Урганта, сыгравшего Карлсона, в проекте приняли участие Алексей Серебряков, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Екатерина Варнава и другие.

«Сказку действительно сняли с эфира, - подтвердил Ургант РБК. - Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом».

Первой об отмене проката телесказки с Ургантом сообщила в соцсети телекритик Арина Бородина. По ее словам, артист до последнего момента не был заявлен как исполнитель главной роли и появился только в опубликованной накануне афише.

Весной 2022 года Ургант пропал с экранов российских телеканалов, сразу после критики военных действий России в Украине. При этом об официальном увольнении телеведущего не сообщалось. В соцсети 31 декабря Ургант обратился к поклонникам с таким словами: «Ребята, чуть не забыл. Мы с вами в этом году видимся нечасто. Но это не отменяет главного - я вас очень люблю».

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