«Настоящий эстонец всегда встречает Новый год с соленым огурцом и рюмкой водки", - сказал молодой человек, стоявший перед ночным клубом Labor. Смотрите видео, чтобы узнать, чего ждут таллиннцы от нового года!
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ВИДЕО ⟩ Таллинн встретил праздник с размахом: чем больше веселимся, тем лучше будет новый год
Таллинн встретил праздник с размахом: чем больше веселимся, тем лучше будет новый год
Уже за два часа до наступления Нового года на площади Свободы в Таллинне собралась огромная толпа, пишет Elu24.
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