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ВИДЕО ⟩ Таллинн встретил праздник с размахом: чем больше веселимся, тем лучше будет новый год

Rene Henri Rand Кетлин Крузе Таави Сепп
Таллинн встретил праздник с размахом: чем больше веселимся, тем лучше будет новый год
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Фото: Taavi Sepp

«Настоящий эстонец всегда встречает Новый год с соленым огурцом и рюмкой водки", - сказал молодой человек, стоявший перед ночным клубом Labor. Смотрите видео, чтобы узнать, чего ждут таллиннцы от нового года!

Уже за два часа до наступления Нового года на площади Свободы в Таллинне собралась огромная толпа, пишет Elu24.

На сцену вышла легендарная Анне Вески, а Новый год все встречали под музыку Karl-Erik Taukar Band.

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