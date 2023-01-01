Издание «Известия» со ссылкой на знакомых одного из лидеров андеграундного рэп-проекта «Эхопрокуренныхподъездов» (ЭПП) Андрея Райкконена, сообщает о его смерти.
Известного российского рэпера нашли мертвым в квартире в Санкт-Петербурге
Известного российского рэпера нашли мертвым в квартире в Санкт-Петербурге
Знакомые исполнителя рассказали, что его нашли мертвым в Санкт-Петербурге 31 декабря, пишет fontanka.ru.
По предварительным данным, рэпер умер в своей квартире. Причины его смерти не называются.
Два дня назад Райкконен перестал отвечать на звонки и пропал из соцсетей.
Райкконен родом из Мурманска. Известным рэп-исполнителем он стал после того, как переехал жить в Санкт-Петербург. Он был представителем абстракт-хип-хопа, записывал собственные треки и участвовал в рэп-батлах.
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