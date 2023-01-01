Известного российского рэпера нашли мертвым в квартире в Санкт-Петербурге

Знакомые исполнителя рассказали, что его нашли мертвым в Санкт-Петербурге 31 декабря, пишет fontanka.ru.

По предварительным данным, рэпер умер в своей квартире. Причины его смерти не называются.

Два дня назад Райкконен перестал отвечать на звонки и пропал из соцсетей.