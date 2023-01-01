Большинство людей забывают это сделать после стирки: три ошибки, которые вредят стиральной машине

После стирки мы часто вытаскиваем из барабана выстиранную одежду и сразу бежим ее развешивать, чтобы быстрее высохла. А о стиральной машинке, которая подарила нам такую возможность ходить в чистых вещах, просто забываем.

Но такая техника также нуждается в особом уходе. И если постоянно забывать об элементарных правилах обращения с машинкой, со временем она может либо сломаться, либо начать неприятно пахнуть, что также отобразится на запахе ваших вещей.

Часто мы не задумываемся, что нужно делать со стиральной машиной после завершения стирки. Нам кажется, что ее нужно лишь выключить из розетки – и на этом всё. Но это не так. Есть три правила, которые нужно соблюдать, если вы хотите сохранить свою технику целой и чистой.

1. Оставлять дверцы открытыми

Когда закончится цикл стирки и вы достанете одежду из барабана, оставьте открытой дверцу стиральной машины хотя бы на несколько часов. Так машинка сможет лучше высохнуть.

Если постоянно закрывать дверцу после стирки, то со временем внутри вашего прибора «заведется» неприятный затхлый запах, который может перенестись и на одежду, которую вы будете стирать. Влажная среда очень способствует распространению бактерий, которые и становятся причиной такого запаха.

2. Промывать и сушить лоток для порошка

В лотке для моющих средств после стирки может оставаться чуточку порошка, который прилип к стенкам. Со временем такие остатки наслаиваются и их становится всё больше. В такой среде тоже могут накапливаться вредные бактерии.

3. Протирать резиновый уплотнитель