Первый день Нового 2023 года каждый должен провести в спокойствии и семейном кругу. Эксперты glavred.info отмечают, что 1 января - это время чудес и доброты.
Что нужно сделать всем 1 января, чтобы на весь 2023 год обрести счастье
Что нужно сделать всем 1 января, чтобы на весь 2023 год обрести счастье
Чтобы Кролик стал к вам благосклонен, нужно проявить заботу и доброту к людям.
Если вас попросили помочь 1 января, отказывать категорически нельзя. Любая помощь в первый день января принесет вам успех.
Каждая хозяйка дома должна накрыть богатый обеденный стол. Верили, чем краше будет стол 1 января, тем богаче и успешнее будет семья.
Чтобы Кролик принес вам прибыль и большие деньги, нужно утром помыть руки не мылом, а потереть ладони монетами.
А еще, 1 января каждый должен съесть яблоко или грушу. Верили, что так можно привлечь к себе здоровье.
Чтобы год не прошел в бедности, не стоит работать в этот день. Также запрещалось выбрасывать любые вещи 1 января.
Нельзя 1 января ругаться с близкими в доме и совершать крупные финансовые операции.