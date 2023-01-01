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ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Грохот со всех сторон: решение таллиннских властей отменить городской фейерверк не помешало людям запускать салюты самим

Анналийза Кёсс
Грохот со всех сторон: решение таллиннских властей отменить городской фейерверк не помешало людям запускать салюты самим
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Новый год на площади Свободы в Таллинне
Новый год на площади Свободы в Таллинне Фото: Erakogu

Таллиннская городская управа в поисках способов экономии средств в этом году отменила новогодний фейерверк и заменила его лазерным шоу. Однако люди закупили большое количество пиротехники и запускали фейерверки в центре города в новогоднюю ночь, пишет Elu24.

«Мы решили, что в этом году будет правильно обойтись без фейерверков. Мы решили, что не будем устраивать ни общегородских фейерверков в центре города, ни фейерверков в районах. Для этого есть и другие причины, кроме экономии, но на данный момент я думаю, что это правильное решение», - сказал мэр Михаил Кылварт в интервью Postimees еще в октябре.

Он добавил, что рождественское настроение должно оставаться, так что 31 декабря будет большая новогодняя вечеринка, как обычно, с концертом и лазерным фейерверком, но без привычного. Это большое событие также даст старт Таллинну как «зеленой столицы» Европы.

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