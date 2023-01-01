ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Грохот со всех сторон: решение таллиннских властей отменить городской фейерверк не помешало людям запускать салюты самим

«Мы решили, что в этом году будет правильно обойтись без фейерверков. Мы решили, что не будем устраивать ни общегородских фейерверков в центре города, ни фейерверков в районах. Для этого есть и другие причины, кроме экономии, но на данный момент я думаю, что это правильное решение», - сказал мэр Михаил Кылварт в интервью Postimees еще в октябре.