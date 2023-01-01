Таллиннская городская управа в поисках способов экономии средств в этом году отменила новогодний фейерверк и заменила его лазерным шоу. Однако люди закупили большое количество пиротехники и запускали фейерверки в центре города в новогоднюю ночь, пишет Elu24.
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ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Грохот со всех сторон: решение таллиннских властей отменить городской фейерверк не помешало людям запускать салюты самим
Грохот со всех сторон: решение таллиннских властей отменить городской фейерверк не помешало людям запускать салюты самим
«Мы решили, что в этом году будет правильно обойтись без фейерверков. Мы решили, что не будем устраивать ни общегородских фейерверков в центре города, ни фейерверков в районах. Для этого есть и другие причины, кроме экономии, но на данный момент я думаю, что это правильное решение», - сказал мэр Михаил Кылварт в интервью Postimees еще в октябре.
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