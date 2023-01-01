Рак у двухлетней дочки и мужа, с которым она провела 32 года. Ольга Науменко после «Иронии судьбы»

В дальнейшем Ольга снялась в «Голубке», лентах «Зина-Зинуля» и «Лекарство против страха», а в новом веке играла небольшие роли в сериалах «Саша + Маша», «Людмила Гурченко», «Молодежка», «Конец света». Но каждое 31 декабря по ТВ показывали «Иронию судьбы…», и миллионы зрителей продолжали ассоциировать звезду с комедией.

Одна любовь

В ТЮМе юная актриса встретила будущего режиссера Валерия Беляковича, ставшего ее первой любовью. Кто знает, как бы сложилась жизнь, если бы не лучшая подруга, которая увела Валерия! После двойного предательства артистка не разочаровалась в мужчинах, даже наоборот - поклонников у привлекательной девушки хватало, так что свиданий в ее жизни было немало.

А вот замуж актриса не спешила: когда один из избранников сделал ей предложение, Ольга разрыдалась от ужаса. Симпатизировал девушке и Константин Райкин, но дальше пары встреч дело не зашло. А вот Александру Скворцову, игравшему любовь на сцене Театра имени Гоголя вместе с Науменко, удача улыбнулась.

«Мы с Сашей чувствовали, что нравимся друг другу, но ничего не предпринимали. Он был достаточно скромным, стеснительным, и я не привыкла навязываться. В театре за нами наблюдали с большим интересом и время от времени подкалывали: когда же вы наконец поженитесь? Вы же любите друг друга! Мы отшучивались», - вспоминала актриса.