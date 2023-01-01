Звезда сыграла немало ролей в Театре имени Гоголя, но ни одна из них не принесла ей столько славы, как образ Гали в знаменитой новогодней комедии. В отличие от избранницы Лукашина, Ольга Науменко не лишилась жениха до свадьбы, но потерять любовь ей все же пришлось, пишет «Стархит».
Рак у двухлетней дочки и мужа, с которым она провела 32 года. Ольга Науменко после «Иронии судьбы»
Ольга Науменко росла в семье из восьми детей, так что едва ли могла надеяться на особое внимание мамы и папы-военного. Впрочем, родительница выделяла шестого ребенка, подчеркивая, что у Оли «кукольная» внешность. На самом деле отличалась девочка не только привлекательностью, но и стремлением выступать на публике.
В дальнейшем тяга к сцене вылилась в желание вступить в Театр юных москвичей, где занимались также Наталья Гундарева и Сергей Никоненко. Спектакли были так важны для девушки, что когда зимой отец запретил ехать на репетицию, Оля сбежала из дома в босоножках. Больше препятствовать увлечению дочки родители не пытались, так что Науменко подала документы в «Щуку». Влиться в ряды счастливчиков удалось со второго раза.
В 1972-м выпускница попала в труппу Московского драмтеатра имени Гоголя, ну а три года спустя обрела всесоюзную известность — на экраны вышел фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», где актриса сыграла Галю. Принесла ли ей эта роль удачу? В канун праздника вспоминаем историю звезды одной из самых популярных новогодних картин.
Ключевые роли
Звезда театра блистала в спектаклях «Безобразная Эльза» и «Охота на женщин», а еще до «Иронии судьбы» снялась в фильмах «Черный принц», «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень». В последнем проекте артистка сыграла дочку Устина и Пистимеи Морозовых, так что стала для прохожих Варькой.
«Никогда не забуду, как шла по Баку во время гастролей и горячие азербайджанские мужчины со всех сторон кричали: Варька! Варька! Красавица! Дарили хурму, яблоки. Эта роль мне очень помогала. На прилавках магазинов ничего не было, все приходилось доставать из-под полы. А у меня благодаря Варьке были связи - в мясном отделе, винном, овощном. Могла раздобыть любой дефицит», - хвасталась Ольга.
Получив заветную роль у Эльдара Рязанова, актриса впервые столкнулась со строгостью и агрессией режиссера: предположила, что сцена не получается из-за тени от шапки, падавшей на глаза. Постановщик возмутился, накричал на артистку и заявил, что не стоит вмешиваться в работу оператора. Артистка признавала, что Мягков был талантливым, но душевного контакта на площадке у коллег не сложилось
«У меня был шок, я расплакалась и запомнила этот окрик на всю жизнь, а Рязанов, выплеснув эмоции, видимо, успокоился, злополучную сцену наконец сняли. Потом, когда повзрослела, набралась опыта и узнала, как ведут себя другие режиссеры, поняла, что в его реакции ничего ужасного не было», - отмечала звезда.
Ее Галя запомнилась не только зрителям: обычно театральные актеры болезненно относятся к успехам коллег в кино, однако «Иронию…» все оценили, так что в закулисье Ольгу встретили с восторгом. Картина стала любимым новогодним фильмом многих, и даже спустя 40 лет после премьеры оставалась визитной карточкой актрисы: в аэропорту ее однажды пропустили без документов, едва только Науменко обмолвилась, где снималась.
В дальнейшем Ольга снялась в «Голубке», лентах «Зина-Зинуля» и «Лекарство против страха», а в новом веке играла небольшие роли в сериалах «Саша + Маша», «Людмила Гурченко», «Молодежка», «Конец света». Но каждое 31 декабря по ТВ показывали «Иронию судьбы…», и миллионы зрителей продолжали ассоциировать звезду с комедией.
Одна любовь
В ТЮМе юная актриса встретила будущего режиссера Валерия Беляковича, ставшего ее первой любовью. Кто знает, как бы сложилась жизнь, если бы не лучшая подруга, которая увела Валерия! После двойного предательства артистка не разочаровалась в мужчинах, даже наоборот - поклонников у привлекательной девушки хватало, так что свиданий в ее жизни было немало.
А вот замуж актриса не спешила: когда один из избранников сделал ей предложение, Ольга разрыдалась от ужаса. Симпатизировал девушке и Константин Райкин, но дальше пары встреч дело не зашло. А вот Александру Скворцову, игравшему любовь на сцене Театра имени Гоголя вместе с Науменко, удача улыбнулась.
«Мы с Сашей чувствовали, что нравимся друг другу, но ничего не предпринимали. Он был достаточно скромным, стеснительным, и я не привыкла навязываться. В театре за нами наблюдали с большим интересом и время от времени подкалывали: когда же вы наконец поженитесь? Вы же любите друг друга! Мы отшучивались», - вспоминала актриса.
Они поженились лишь спустя пять лет после прихода Ольги в театр - видимо, к 27 годам она наконец созрела для свадьбы. Влюбленные расписались в загсе, а затем отправились обратно к коллегам отмечать.
Идеальной парой они стали не сразу, ведь поначалу у супругов случались нешуточные конфликты. Однажды в порыве ссоры Скворцов выбросил обручальное кольцо на улицу, Науменко разрыдалась и уехала ночевать к маме. Мудрая родительница посоветовала поискать потерянное украшение — если найдется, то быть им вместе. Как ни странно, дети нашли пропажу в песочнице, а актеры вскоре помирились.
Они стали друг для друга по-настоящему родными людьми, и появление на свет дочки Саши только укрепило семью. Вот только малышка часто болела: кишечное расстройство в сочетании с температурой возникали, а потом проходили сами собой. Мыслей о серьезном недуге не было, однако смутные предчувствия у звездной мамы проскакивали…
Трагедия за трагедией
Когда Шурочке было полтора года, родители взяли ее в Ижевск на гастроли. Девочка снова заболела, и местные врачи заподозрили аппендицит. Лишь после хирургического вмешательства выяснилось, что у малышки неизлечимая опухоль Вильмса - эмбриональный рак почки.
Девочке сделали операцию, и поначалу ей стало чуть легче. Ребенка определили в онкоцентр на Каширке, и актриса устроилась санитаркой, чтобы быть рядом. Когда состояние Саши предельно ухудшилось, артистка забрала дочку домой и обратилась за помощью к целительнице — вылечить малышку она не могла, но казалось, способствовала уменьшению ее страданий, ведь накануне смерти пациентка не мучилась, впала в кому и тихо ушла под утро.
На несколько месяцев супруги погрузились в работу, но каждый вечер вспоминали умершую дочку и плакали. Вскоре Ольга снова забеременела, но чувствовала, что боится рожать после пережитого. Спросив совета у ясновидящей, Науменко решила сделать аборт. В следующий раз мамой она стала лишь 10 лет спустя.
«Я уже была настроена совершенно по-другому. Во-первых, восприняла это как чудо. В сорок лет женщины тратят массу усилий, чтобы забеременеть, а тут все случилось само собой. Во-вторых, ничего не боялась, как будто знала, что все будет хорошо. Даже отказалась лечь на сохранение. И не было ни токсикоза, ни осложнений — просто на удивление», - подчеркивала актриса.
Когда у пары родилась дочка Света, артистка вновь обратилась к экстрасенсу. Прорицатель обмолвился, что у девочки неуемная фантазия, которую надо всячески подпитывать. И действительно: то наследница актеров увлекалась музыкой, то изучением языков, то ходила в школу кинологов. Впоследствии Светлана поступила на журфак, но по профессии не работала — вышла замуж и укатила во Францию. Увы, ее папа этого уже не узнал…
Когда Свете было 19, Александр Скворцов серьезно заболел: рак поджелудочной железы обнаружился на последней стадии. С этим диагнозом артист прожил 11 месяцев. «Дочь очень тяжело переживала болезнь отца. В итоге из-за волнения и стресса она даже слегла в больницу. Я целыми днями ездила то в одну больницу к дочери, то в другую к мужу. Света и сейчас до конца не может смириться со смертью папы. Ей было очень тяжело. Теперь любое волнение оборачивается для нее теми самыми симптомами», - рассказывала Науменко в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
Жизнь продолжается
У вдовы по-прежнему была работа, а вокруг вились поклонники, тем более что актриса сохранила моложавый вид. «Одну операцию в жизни делала. Это очень тяжело, но это самый ощутимый способ. Потому что какие бы кремы замечательные не были - чудес не бывает. Когда я наблюдаю за нашими звездами, вижу, что они злоупотребляют: щечки-яблочки появляются, что-то чересчур. Нужно делать в меру, раз в год кислота гиалуроновая», - откровенничала звезда в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.
Внимание со стороны мужчин артистка игнорировала, даже спустя много лет после смерти супруга. «Меня спрашивали, собираюсь ли я устроить личную жизнь. Но для меня эта тема закрыта, всегда отвечаю твердое «нет», - резюмировала актриса.
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