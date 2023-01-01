ОНИ ЕСТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ ⟩ Пять вещей, провоцирующих рак

На сегодняшний день медицина действительно далеко продвинулась. Страшный диагноз «рак» уже не звучит как приговор. Сейчас врачи и ученые знают гораздо больше об онкологических заболеваниях, факторах риска и способах профилактики.

Уже ни для кого не секрет, что повысить риск развития рака могут неправильное питание, курение и алкоголь. Однако есть и куда более неочевидные вещи, которые могут выступать провокаторами. Подробнее об этом в своем Телеграм-канале рассказал онколог Иван Карасев.

Пластмассовая посуда

Как отмечает врач, для детей мы еще обычно стараемся находить тарелки и кружки из безопасных материалов. А вот сами почему-то храним и разогреваем еду в пластмассовых контейнерах.

Однако если употреблять пищу из такой тары, накопительный эффект гарантирован. В перспективе пластик может вызвать проблемы с репродуктивной системой и даже спровоцировать появление онкологических болезней. Поэтому срочно замените посуду на стеклянную!

Подпорченные продукты

Выбрасывать то, что уже начало портиться, но еще не пришло совсем в негодность, многим людям жалко. Некоторые считают расточительством выкидывать хлеб, на котором появилось немного плесени, или чуть подсохший сыр. Потому уверенно срезают пораженный кусочек и съедают остальное.

Однако Иван Карасев напоминает: грибок очень токсичен, порой токсичнее, чем некоторые яды. И никакой термообработкой избавиться от него не выйдет.