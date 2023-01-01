Специалист предупреждает, что опасность таится повсюду: стоит тщательнее проверить место, где вы живете, пишет woman.ru.
ОНИ ЕСТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ ⟩ Пять вещей, провоцирующих рак
На сегодняшний день медицина действительно далеко продвинулась. Страшный диагноз «рак» уже не звучит как приговор. Сейчас врачи и ученые знают гораздо больше об онкологических заболеваниях, факторах риска и способах профилактики.
Уже ни для кого не секрет, что повысить риск развития рака могут неправильное питание, курение и алкоголь. Однако есть и куда более неочевидные вещи, которые могут выступать провокаторами. Подробнее об этом в своем Телеграм-канале рассказал онколог Иван Карасев.
Пластмассовая посуда
Как отмечает врач, для детей мы еще обычно стараемся находить тарелки и кружки из безопасных материалов. А вот сами почему-то храним и разогреваем еду в пластмассовых контейнерах.
Однако если употреблять пищу из такой тары, накопительный эффект гарантирован. В перспективе пластик может вызвать проблемы с репродуктивной системой и даже спровоцировать появление онкологических болезней. Поэтому срочно замените посуду на стеклянную!
Подпорченные продукты
Выбрасывать то, что уже начало портиться, но еще не пришло совсем в негодность, многим людям жалко. Некоторые считают расточительством выкидывать хлеб, на котором появилось немного плесени, или чуть подсохший сыр. Потому уверенно срезают пораженный кусочек и съедают остальное.
Однако Иван Карасев напоминает: грибок очень токсичен, порой токсичнее, чем некоторые яды. И никакой термообработкой избавиться от него не выйдет.
Сам по себе грибок рак не вызовет, но он отравляет организм, приводит к снижению иммунитета и накапливается в теле.
Сотовые телефоны
Онколог также напомнил о вреде мобильных телефонов и излучения от них. По мнению Ивана Карасева, чтобы снизить риски, лучше не спать рядом с гаджетом и на ночь переводить его в авиарежим.
Стоит отметить, что вопрос о том, насколько мобильные телефоны опасны для человека, до сих пор вызывает множество споров. Специалисты Всемирной организации здравоохранения более 10 лет назад предложили внести сотовые телефоны в категорию «предположительно канцерогенных», как кофе и хлороформ.
Однако есть исследования, которые опровергают опасность мобильных телефонов. Проводить исследования на эту тему очень непросто: тяжело полноценно организовать опрос с участием большого количества людей и точно установить, по телефону какой марки и сколько времени они разговаривают.
Так что пока ученые продолжают спорить, в ВОЗ советуют придерживаться простых правил:
- контролируйте время, которое вы проводите в телефоне;
- не носите телефон в кармане одежды;
- держите мобильный на расстоянии от головы с помощью гарнитуры.
Плохие шторы
Просвечивающие шторы действительно могут стать причиной развития рака! Спать лучше в полной темноте.
Во-первых, так сон будет здоровее и крепче. А во-вторых, так вы поможете выработке мелатонина, который блокирует распространение раковых клеток.
Мебель и стройматериал
Ремонт - дело дорогое, и поэтому многие пытаются сэкономить, купив дешевую мебель и сомнительные стройматериалы.
Но некачественный клей, непонятного состава стеновые панели могут выделять опасные вещества. Поэтому лучше внимательно подходить к выбору строительных материалов.
Так вы обезопасите себя и своих близких!