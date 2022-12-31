ЕЩЕ УСПЕЕТЕ! ⟩ Где в Таллинне пройдут самые зажигательные новогодние вечеринки?

nublu. Фото: Taavi Sepp

В канун Нового года PROJECT X выступит в недавно отреставрированном Helitehas. Здесь же можно будет увидеть самых горячих парней Эстонии - Андрея Зевакина и Робина Валтинга, братьев-близнецов EskoBros, успешно зарекомендовавшие себя в мире кино, и группу Marcara, которая представит свой дебютный альбом.

Андрей Зевакин и Робин Валтинг вернутся за диджейский пульт в первые часы нового года, обещая такой же горячий сет, как и тот, который они устроили на реалити-шоу «Вилле». Двери для гостей открываются в 23:59.

Aндрей Зевакин и Робин Валтинг Фото: Pressifoto

В первые минуты января 2023 в Fotografiska начнется вечеринка, которая продлится до раннего утра. Вечеринка будет проходить на первом этаже, но в виде исключения верхний этаж будет открыт до 2 часов ночи. Tiks откроет свои двери в канун Нового года в Fotografiska 01.01 в 00:10.

В новогоднюю ночь в павильоне парка Таммсааре пройдет самая крутая дискотека столицы. Джеймс Вертс и диджеи Мёльс и Хейди Пурга будут развлекать публику в Cafe Opera на двух этажах и в подземных залах клуба Vatican Tallinn. Двери открываются в 23:00.

Супергруппа Küttebänd играет в баре Uus Laine, двери открываются 31.12 в 23:59.

Erinevate Tubade Klub устраивает самую сексуальную и гламурную танцевальную вечеринку года. Здесь царствует волшебник звука Dr. Mauer, начало праздника 31.12 в 23:59.