31 декабря в Таллинне пройдут торжественные проводы 2022 года. Если вы еще не нашли место, где встретить Новый год, вот подборка самых крутых и веселых вечеринок!
ЕЩЕ УСПЕЕТЕ! ⟩ Где в Таллинне пройдут самые зажигательные новогодние вечеринки?
Самая большая в городе новогодняя вечеринка начнется 31 декабря в 22:00 на площади Свободы. На сцену выйдут известные эстонские артисты Анне Вески, Karl-Erik Taukar Band и группа 5MIINUST. В полночь вместо фейерверка будет световое шоу.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина района Кесклинна Моника Хауканымм поприветствуют собравшихся. Концерт бесплатный.
Большое новогоднее событие также внесет изменения в организацию дорожного движения в центре города. С изменениями маршрутов общественного транспорта в новогоднюю ночь можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Около пруда в Ыйсмяэ Новый год начнется с концерта итальянской суперзвезды Benassi Bros feat. Dhani и Эдуарда Томана. В этом году в Ыйсмяэ тоже не будет фейерверков. Концерт бесплатный, он начнется в 23.00 и продлится два часа.
Встречайте Новый год в Котле культуры с танцами и рэпом с диджеями из nublu, NOËP и Funk Embassy. Самые горячие артисты страны - nublu и NOËP - выступят вместе с А. DJ Lill и Dr.PhilGood. На сцене также будут выступать Хейди Пурга, Хенрик Эхте, Роман Вяземский и Керстен Кырге.
«Когда речь идет о вечеринках в новогоднюю ночь, одним из самых важных факторов является то, с кем вы проводите время. Смею вас заверить, что наша вечеринка точно будет самой веселой», - говорит Андрес Кыппер или NOËP.
Концерт-вечеринка пройдет в двух залах Creative Hub, двери на новогоднее мероприятие откроются в полночь.
В канун Нового года PROJECT X выступит в недавно отреставрированном Helitehas. Здесь же можно будет увидеть самых горячих парней Эстонии - Андрея Зевакина и Робина Валтинга, братьев-близнецов EskoBros, успешно зарекомендовавшие себя в мире кино, и группу Marcara, которая представит свой дебютный альбом.
Андрей Зевакин и Робин Валтинг вернутся за диджейский пульт в первые часы нового года, обещая такой же горячий сет, как и тот, который они устроили на реалити-шоу «Вилле». Двери для гостей открываются в 23:59.
В первые минуты января 2023 в Fotografiska начнется вечеринка, которая продлится до раннего утра. Вечеринка будет проходить на первом этаже, но в виде исключения верхний этаж будет открыт до 2 часов ночи. Tiks откроет свои двери в канун Нового года в Fotografiska 01.01 в 00:10.
В новогоднюю ночь в павильоне парка Таммсааре пройдет самая крутая дискотека столицы. Джеймс Вертс и диджеи Мёльс и Хейди Пурга будут развлекать публику в Cafe Opera на двух этажах и в подземных залах клуба Vatican Tallinn. Двери открываются в 23:00.
Супергруппа Küttebänd играет в баре Uus Laine, двери открываются 31.12 в 23:59.
Erinevate Tubade Klub устраивает самую сексуальную и гламурную танцевальную вечеринку года. Здесь царствует волшебник звука Dr. Mauer, начало праздника 31.12 в 23:59.
Рауль Укареда отмечает свой 52-й день рождения в канун Нового года в джаз-клубе Philly Joe's. На вечеринке в честь дня рождения и окончания года будут присутствовать специальные гости и группы, с которыми Рауль выступал в последнее время: экспериментально-аграбный блюзовый проект T-40, трибьют-проект Jimi Hendrix 80 и Emil Rutiku Blues Band. Карлос Укареда, Эмиль Рутику, Рауль Вайгла, Уло Кригул, Рейго Ахвен, Арго Тумель, Айн Кальме и Андрус Лиллепеа встретятся на сцене и будут развлекать публику уже с 21:00.
Клуб D3 - это место выбирают для проводов 2022 года любители ностальгической музыки. I Loved the 00's: New Year's Eve Special предлагает потанцевать под легендарную музыку, звезды поп-музыки и R&B будут звучать наряду с более альтернативными классическими мелодиями от хип-хопа до инди. На сцену выйдут Пол Оя, Марк Славин, Яан Яаго и Антон Муст. Вечеринка начнется в 23:59.
В честь Нового года Музей современного искусства Эстонии (EKKM) организует вечеринку Guilty Pleasure presents. Выступят Magister Matkevicius, Senjor Cold Tits, The $$ (Seps и Sirli) и Just Uku. Вечеринка начнется в 23:00.
Клуб Studio приглашает провести первые минуты Нового года, наслаждаясь самой качественной танцевальной музыкой. Siimi, Muul, Мirson и Quest будут диджеями. Двери открываются 1.01 в 00:10.
Club Hall организовал двухдневную вечеринку в честь окончания года. Мероприятие, которое началось уже вчера, продлится до начала следующего года. На сцену выйдут Аманда Мусси, Микаэла Сарацено, Fakedjj, Al-T, Tanel & Art, Pavliuk и Noa. На афтепати зажгут Mava & Nebukat, Born To Bang и Nechaev. Двери открываются в 23:00.
Хорошего Нового года и безопасных вечеринок всем!