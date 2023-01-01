ИЩЕМ СЕБЯ В СПИСКЕ ⟩ Им суждено богатство: Глоба по датам рождения вычислила фаворитов 2023 года

Тамара Глоба поведала своим поклонникам, что 2023 год будет отличаться особой силой. В год Кролика смогут добиться успеха те, кто будет действовать решительно, без оглядки назад.

Хотя для мира в целом год будет сложным, насыщенным конфликтами, отдельные личности смогут стать настоящими богачами. В это время для них откроются многие перспективы, каких ранее не было.

Скорпионов накроет лавина денег в конце 2023 года, а до этого они сменят кардинально свою деятельность и коллектив. Будут ссоры и расставания, но в конце пути засветит счастье.

Весы также сменят трудовую деятельность, их карьера будет на подъеме. Примерно с июня по сентябрь Весов ждут новые перспективы и люди рядом. Важно, наслаждаясь деньгами, не забыть про духовную сторону жизни.

Тельцы смогут создать материальную подушку на долгие годы вперед, которая даст отдачу аж через 8-10 лет. С конца весны и начала лета Тельцам будет сопутствовать удача, они получат хорошую поддержку партнеров и насладятся деньгами.