Если вы пережили бурю, вы уже не тот человек, каким были раньше: известная эстонская певица раскрыла, чему ее научил 2022 год

В последний день 2022 года певица Лийс Лемсалу опубликовала в Инстаграме серию фотографий, на которых она записала все слова мудрости и благоразумия, которые она возьмет с собой в новый год.

Вот девять уроков Лийс

«Природа обладает целительной силой. Природа обладает мощной целительной силой».

«Наше тело работает для нас 24 часа в сутки 7 дней в неделю и делает все возможное, чтобы поддерживать баланс и здоровье. Постарайтесь прислушиваться к своему телу и давайте ему достаточно отдыха и заботы».

«Прежде чем принимать важные решения, особенно внимательно прислушивайтесь к своей интуиции».

«Когда буря закончится, вы не будете помнить, как вам удалось ее пережить. Вы даже не совсем уверены, что все действительно закончилось. Но одно можно сказать наверняка: пережив бурю, вы уже не будете тем человеком, которым были раньше. В этом весь смысл шторма».

«Матча - это хорошо».

«Ничего не меняется, если мы ждем этих изменений от кого-то другого, или ждем другого времени, чтобы сделать это. Мы сами - те, кого мы ждали. Мы сами являемся теми изменениями, к которым стремимся».

«Начинайте каждый день с позитивных мыслей и благодарного сердца».

«Ваш сон и его качество действительно важны».

«Чтобы слезы, пролитые вами в 2022 году, полили семена, которые вы посадите в 2023 году».