В январе нас ожидает первая в этом году ретроградность Меркурия в знаке Козерога. Такое положение планеты будет настраивать на принятие радикальных решений, которые по разным причинам откладывались в последние три месяца.
Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, чего и каким знакам Зодиака стоит остерегаться в январе
Земной знак Козерога не даст больше витать в облаках и откладывать на потом действительно важные вещи. Поскольку Козерог славится конкретикой и предсказуемостью, именно эти темы для многих выйдут на первый план. Если всего этого вам не хватает, то январь расставит все по местам и высветит проблемные точки отсутствия плеча и поддержки.
На паузу встанут дела, связанные с покупкой, продажей недвижимости и, вероятно, ремонтными работами. Так же эта тенденция коснется видов деятельности, связанной с добычей, переработкой, продажей природных ископаемых. До 18 января, да и вплоть до последней недели месяца не стоит начинать что-то грандиозное в данных сферах, так как велика вероятность, что процесс осуществления будет отложен или нуждаться в дополнительных ресурсах.
13 января воинственная планета Марс наконец выйдет из ретрогорадной фазы и ослабит напряжение, связанное с военными конфликтами и острыми ситуациями. Это не значит, что все войны на земле прекратятся, но возможностей для переговоров станет гораздо больше.
С 15 по 30 января две планеты, отвечающие за деловую активность, выстроят благоприятную ситуацию для путешествий, спортивных состязаний, смелых решений и веселых безумств. Особенно сильно это почувствуют знаки Земли (Тельцы, Девы, Козероги) и Огня (Овны, Львы, Стрельцы) или если в этих знаках у вас есть важные точки натальной карты.
Венера в знаке Водолея настроит на желание новых знакомств. Для некоторых, это станет намеком на то, что уже существующая дружеская симпатия может перерасти во что-то большее, а для кого-то приглашением для чего-то совершенно нового. В романтическом плане звезды будут благоволить знакам Воздуха (Близнецам, Весам, Водолеям).
Овен
Первый месяц нового года окажется для вас одним из важнейших. Во-первых, пока все остальные знаки только приходят в себя после праздников вы уже вовсю будете штурмовать деловую среду и, надо признать, не бесполезно. Вероятно, вами будут приняты важные решения, которые зрели давно. Темы стабильности выйдут на первый план. С 15 по 30 января можно влезать в авантюры, общаться с вышестоящими лицами и заниматься вопросами, которые способствуют укреплению вашего социального статуса.
Удачные дни: 6-23, 25-31
Конфликтные дни: 24
Телец
Тельцы будут мечтать хоть о маленьком, но путешествии. В мыслях вы далеки от реальности, поэтому не исключены романтические увлечения, особенно, если знакомство произойдет не на привычной территории или с человеком издалека. В деловой среде тоже лучше делать акцент на иностранные связи. Период благоприятен для сдачи учебных долгов и для того, чтобы распрощаться с долгами в принципе.
Удачные дни: 1-13
Конфликтные дни: 14- 18, 22-25
Близнецы
Близнецам не будет просто до 20-х чисел января. Вам придется в прямом смысле наверстывать упущенное или что-то переделывать в срочном порядке. Вы и так не склонны к принятию быстрых решений, а в данном случае их необходимость может быть вызвана непредвиденными обстоятельствами. Старайтесь быть внимательнее за рулем и в дороге, так как месяц травмоопасный. Поскольку звезды будут благосклонны к людям смелым и готовым к переменам, стоит довериться судьбе и не страшиться изменений.
Удачные дни: 1-15, 24-31
Конфликтные дни: 15-23
Рак
Для Раков наступает время серьезных выборов. Они могут касаться как личной, так и деловой жизни. Все то, с чем вы не могли определиться в последние месяцы, обретет новую силу и актуальность. Вероятно, вплоть до последней недели января с окончательными решениями лучше не спешить, но принимать их все равно придется. Если у вас есть нерешенные юридические дела или споры, в январе есть вероятность увидеть перспективу их окончания.
Удачные дни: 1-3, 12-14, 18-22, 24-26
Конфликтные дни: 4, 6-11, 15, 28, 29
Лев
Львы будут суетиться, даже в праздники. Фокус внимания стоит направить на здоровье и его профилактику. Вероятно, ваша помощь или участие потребуется в вопросах, которые напрямую вас вообще не касаются, но отказывать не стоит, потому что «кто, если не вы?» Последняя неделя месяца намекает на романтические встречи и серьезные предложения, от которых отказаться будет сложно.
Удачные дни: 1-7, 9-15, 22-31
Конфликтные дни: 17-21
Дева
Девам срочно захочется влюбиться! И любовь не заставит себя ждать. Кто-то из вас увлечется персоной, а кто-то окунется с головой в любимое занятие. Так или иначе январь вас обязательно вдохновит и, вероятно, разожжет забытые страсти. Некоторых из вас ждет прибавление в семействе, радостные вести или крупное торжество.
Удачные дни: 1-15, 24-31
Конфликтные дни: 15-23
Весы
Весам захочется домашнего уюта. Весь месяц вы будете пытаться что-то создавать. Это хороший период для того, чтобы обрести стабильность в вопросах, касающихся семейных ценностей или владения недвижимостью. А вот последняя неделя января порадует вас приятными известиями, романтическими встречами и новыми знакомствами.
Удачные дни: 1-13
Конфликтные дни: 14- 18, 22-25
Скорпион
Скорпионы будут фонтанировать идеями и пытаться объять необъятное. Некоторых из вас ждет небольшое путешествие в уже знакомые места. Это хороший период для налаживания связей, рекламной деятельности и торговли. Кроме того, полезно закрывать учебные долги и любые долги, если они у вас имеются.
Удачные дни: 1-14, 22-31
Конфликтные дни: 15, 18-20
Стрелец
Стрельцы будут озабочены вопросами финансов и их получения. Вероятно, новую актуальность обретут проекты, поставленные на паузу несколько месяцев назад. Не то чтобы в январе надо рваться вперед, но совершенно точно придется разбираться со старыми проблемами. Пришло время закопать топор войны, образованный на почве денег.
Удачные дни: 1-5, 22-31
Конфликтные дни: 17-21
Козерог
Первый месяц в году окажется для Козерогов главным по значимости. На первый план выйдут вопросы имиджа, самооценки и социальной значимости. Ваши амбиции возрастут настолько, что некоторым из вас удастся не просто вернуть утраченные позиции, но еще и прирасти в процессе. Последние десять дней января позволят закрыть денежные бреши и дадут идеи, которые вы будете реализовывать весь год.
Удачные дни: 4, 18-23, 27
Конфликтные дни: 9, 29
Водолей
Водолеи «залягут на дно» вплоть до 20-х чисел месяца. Будьте готовы к тому, что столь любимые вами идеи прогресса встанут на паузу, что даст возможность обдумать все еще раз. Не время рваться вперед, так как прирост маловероятен. Зато стоит обратить внимание на здоровье, количество отдыха и интриги, в которые в вас будут активно втягивать. Не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие, чтобы не происходило вокруг. Связи, созданные в этом месяце могут быть не безопасными.
Удачные дни: 1-10, 24, 26-31
Конфликтные дни: 12-15, 22
Рыбы
Рыбам будет везти на полезные знакомства и все новое. Хотя вполне вероятно, что на вашем пороге появятся люди, которых вы давно не видели. Это хороший период, чтобы оставить обиды в прошлом и начинать жизнь с чистого листа. Не отказывайтесь от посещения мероприятий, там вас ожидают приятные сюрпризы. Последняя неделя месяца чревата тайными делами и интригами.
Удачные дни: 1-15, 17
Конфликтные дни: 19