Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, чего и каким знакам Зодиака стоит остерегаться в январе

Земной знак Козерога не даст больше витать в облаках и откладывать на потом действительно важные вещи. Поскольку Козерог славится конкретикой и предсказуемостью, именно эти темы для многих выйдут на первый план. Если всего этого вам не хватает, то январь расставит все по местам и высветит проблемные точки отсутствия плеча и поддержки.

На паузу встанут дела, связанные с покупкой, продажей недвижимости и, вероятно, ремонтными работами. Так же эта тенденция коснется видов деятельности, связанной с добычей, переработкой, продажей природных ископаемых. До 18 января, да и вплоть до последней недели месяца не стоит начинать что-то грандиозное в данных сферах, так как велика вероятность, что процесс осуществления будет отложен или нуждаться в дополнительных ресурсах.

13 января воинственная планета Марс наконец выйдет из ретрогорадной фазы и ослабит напряжение, связанное с военными конфликтами и острыми ситуациями. Это не значит, что все войны на земле прекратятся, но возможностей для переговоров станет гораздо больше.

С 15 по 30 января две планеты, отвечающие за деловую активность, выстроят благоприятную ситуацию для путешествий, спортивных состязаний, смелых решений и веселых безумств. Особенно сильно это почувствуют знаки Земли (Тельцы, Девы, Козероги) и Огня (Овны, Львы, Стрельцы) или если в этих знаках у вас есть важные точки натальной карты.