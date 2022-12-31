Пиротехника и алкогольные напитки не сочетаются: помните об этом!

В Новый год крайне важно, чтобы взрослые подавали хороший пример детям и подросткам, соблюдая все правила безопасности и инструкции по использованию пиротехники. Также не употребляйте алкоголь с пиротехникой! «Не смейте приближаться к другому человеку, который употребил алкоголь и собирается запустить фейерверк. Все взрывные устройства, включая фейерверки, представляют опасность. Со всеми взрывчатыми веществами следует обращаться крайне осторожно и держать детей подальше от них», - говорит Берит-Хелена Ламп, советник по коммуникациям Спасательного департамента.

Новый год обычно является напряженным временем для спасателей. «В прошлую новогоднюю ночь (2021-2022) Спасательный департамент получил более 50 вызовов о помощи, из которых значительную часть составляли несчастные случаи с пиротехникой и пожары, случившиеся из-за пиротехники», - говорит Ламп. Она добавила, что в новогоднюю ночь в Эстонии произошло 17 пожаров, начатых из-за пиротехники, самый крупный из которых случился на улице Меэлику в Таллинне, где упавшая на балкон ракета фейерверка воспламенила хранившиеся там шины.

В прошлом году три человека получили травмы при использовании пиротехники. «К счастью, люди смогли контролировать огонь до прибытия спасателей. Самым крупным пожаром, начатым пиротехникой за последние годы, стал пожар в садовом центре OÜ Nurmiko в начале 2019 года».