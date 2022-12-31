26 волшебных фраз, которые нужно произнести в новогоднюю ночь, чтобы 2023 год точно стал успешным

А вы знали, что аффирмации могут волшебным образом изменить жизнь, наполнить её всем, о чем попросите? Мысли станут реальностью только в том случае, если прикладывать усилия и помогать себе действиями. Хотя зарядить мотивацией, определить правильный курс и цели на будущий год эти слова помогут в любом случае.

Новогодняя ночь пронизана волшебством. Если искренне верить в себя и то, что всё в этом мире возможно, запрограммироваться на победы, встретить и прожить 2023 год правильно и успешно совсем несложно. Что надо говорить до боя курантов, чтобы притянуть в жизнь счастье, успех и благодать?

Фразы про любовь к себе и прощение

Наверное, нельзя встретить ни одного человека, кто не совершил хотя бы одну ошибку в уходящем 2022-м. Но не стоит нести в новый год грусть и сожаления. Простите себя и подбодрите тёплыми словами, чтобы вновь наполниться энергией.

1. Я дышу спокойно и ровно. Всё, что нужно сделать, будет сделано.

2. Я прощаю себя за ошибки прошлого и отпускаю все сожаления.

3. Я принимаю тепло и доброту этого мира.

4. С первого дня нового года я добиваюсь успеха во всех начинаниях.

5. Я люблю себя: мне нравится внешность и характер. Я не хочу быть копией кого-то.

6. Я принимаю заботу, любовь и радость с благодарностью и отвечаю тем же.