Эти слова каждый обязан сказать себе до наступления полночи 1 января, чтобы зарядиться энергией, мотивацией и уверенностью. Искренне верьте в волшебство зимнего праздника и в свой успех в 2023 году, советует Лайф.
26 волшебных фраз, которые нужно произнести в новогоднюю ночь, чтобы 2023 год точно стал успешным
А вы знали, что аффирмации могут волшебным образом изменить жизнь, наполнить её всем, о чем попросите? Мысли станут реальностью только в том случае, если прикладывать усилия и помогать себе действиями. Хотя зарядить мотивацией, определить правильный курс и цели на будущий год эти слова помогут в любом случае.
Новогодняя ночь пронизана волшебством. Если искренне верить в себя и то, что всё в этом мире возможно, запрограммироваться на победы, встретить и прожить 2023 год правильно и успешно совсем несложно. Что надо говорить до боя курантов, чтобы притянуть в жизнь счастье, успех и благодать?
Фразы про любовь к себе и прощение
Наверное, нельзя встретить ни одного человека, кто не совершил хотя бы одну ошибку в уходящем 2022-м. Но не стоит нести в новый год грусть и сожаления. Простите себя и подбодрите тёплыми словами, чтобы вновь наполниться энергией.
1. Я дышу спокойно и ровно. Всё, что нужно сделать, будет сделано.
2. Я прощаю себя за ошибки прошлого и отпускаю все сожаления.
3. Я принимаю тепло и доброту этого мира.
4. С первого дня нового года я добиваюсь успеха во всех начинаниях.
5. Я люблю себя: мне нравится внешность и характер. Я не хочу быть копией кого-то.
6. Я принимаю заботу, любовь и радость с благодарностью и отвечаю тем же.
7. Дела подождут, я заслуживаю отдохнуть на праздниках.
8. Грусти и печали больше нет места в моей жизни.
9. Я приложу все усилия, чтобы в новом году быть счастливым и не совершать старых ошибок.
10. Я благодарен за опыт и прощаю людей, сделавших мне больно. В моей душе не будет печали.
Фразы про победы на работе и успехи в начинаниях
Новогодняя ночь отлично подходит, чтобы настроить себя на продуктивность, успех и процветание в 2023-м. Научившись на ошибках уходящего года, вы теперь точно знаете, чего хотите и что нужно для этого предпринять. А если нет, напомните себе не бояться пробовать новое.
11. В новом 2023 году я получаю всё, что захочу.
12. Моя миссия в наступающем году - оставаться сильным духом и верным себе.
13. Впереди ждут успех, уважение и новые возможности.
14. Любые изменения в 2023 году будут для меня самыми приятными.
15. Вселенная поможет мне исполнить в новом году все желания.
16. Вдохновение со мной каждый день, я полон творческих идей.
17. Моё финансовое благополучие стабильно увеличивается.
18. В новом году всё в моей жизни улучшается, ведёт к успеху и процветанию.
19. Я создаю свою новую жизнь с помощью мыслей, чувств и действий.
20. Этот год наполнен потрясающими чудесами.
Фразы, чтобы быть успешным в 2023-м
Позвольте себе помечтать и представить, как заветные желания сбываются. Вы долго и упорно старались, чтобы оказаться там, где есть сейчас. Но это не предел. Вы можете гораздо большее, если захотите. Напомните себе, что никаких преград нет, что всё вам под силу, а наступающий 2023-й станет одним из лучших периодов в вашей жизни.
21. День за днём моя жизнь наполняется любовью, светом и радостью.
22. С первого дня нового года я начинаю новую жизнь.
23. Всё сложное мне под силу сделать простым, простое - привычным, а привычное - приятным.
24. Я владею своей судьбой и создаю её самостоятельно так, как мне захочется.
25. В 2023 году меня окружают любимые люди, готовые всегда поддержать и помочь.
26. Для меня нет ничего невозможного, при должных усилиях я могу абсолютно всё.