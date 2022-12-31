Берегите зубы: четыре самых опасных новогодних продукта

Стоматолог-гигиенист рассказал Express.co.uk о лучших и худших продуктах и напитках для наших зубов.

Глинтвейн

Это один из самых вредных для зубов новогодних напитков. Высокий уровень кислотности глинтвейна может сделать зубы уязвимыми для эрозии эмали и кариеса, в то время как дубильные вещества и красители в красном вине могут окрасить зубы.

Вдобавок к этому употребление слишком большого количества алкоголя может иссушить ротовую полость, уменьшая количество слюны, что приведет к появлению неприятного запаха изо рта и может способствовать развитию кариеса. Дело в том, что слюна помогает предотвратить кариес и заболевания десен, поскольку она естественным образом очищает зубы, смывая остатки пищи и предотвращая длительное кислотное воздействие на зубную эмаль. Когда вы испытываете сухость во рту или обезвоживание, бактерии могут цепляться за зубную эмаль, увеличивая риск развития кариеса.

Шоколад, пироги и торты

Большое количество сахара в десертах может вызвать образование вредного зубного налета, который, если оставить его на зубах, может привести к кариесу. Штолен и пудинги с сухофруктами внутри также вредны для зубов из-за содержания сахара и липкости.