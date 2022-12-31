ВИДЕО ⟩ Дженнифер Лопес снялась обнаженной для своего бренда

«Когда #JLoBody запустили в июле линейку с Booty Balm, мы обещали вам, что это только начало. Сегодня я с гордостью представляю два новых дополнения к вашему уходу за телом @JLoBeauty», - подписала ролик певица и бизнес-леди, анонсировав выход сыворотки для тела и увлажняющего крема.