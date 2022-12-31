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ВИДЕО ⟩ Дженнифер Лопес снялась обнаженной для своего бренда

Limon.ee
Дженнифер Лопес снялась обнаженной для своего бренда
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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес Фото: Evelyn Nunez/ SWNS

Знаменитость анонсировала выход двух продуктов по уходу за телом, пишет focus.ua.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась обнаженной для своего бренда уходовой косметики. Видео опубликовано в Инстаграме.

Жена оскароносного актера Бена Аффлека позирует обнаженной, прикрыв грудь руками. Волосы певицы распущены. А на лице визажисты сделали нейтральный макияж.

«Когда #JLoBody запустили в июле линейку с Booty Balm, мы обещали вам, что это только начало. Сегодня я с гордостью представляю два новых дополнения к вашему уходу за телом @JLoBeauty», - подписала ролик певица и бизнес-леди, анонсировав выход сыворотки для тела и увлажняющего крема.

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