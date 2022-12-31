31 декабря таллиннский универмаг «Стокманн» превращается в магазин советской эпохи во время выброски на прилавки дефицитных продуктов. В продуктовом отделе людей столько, что яблоку негде упасть. Кажется, что «стокманновский» продуктовый делает годовую выручку за один день.
Угадайте, сколько времени нужно отстоять в очереди за салатом в «Стокманне» 31 декабря
Угадайте, сколько времени нужно отстоять в очереди за салатом в «Стокманне» 31 декабря
Уже в 9.30 утра парковка универмага была почти заполнена, счастливчикам удавалось припарковаться только на двух последних этажах. И, конечно, очередь за салатами уже была.
В корзинках покупателей лидируют картофельные салаты, рыбные и мясные деликатесы, ветчина, тертый сыр с майонезом, уже готовые к употреблению куриные ножки.
Как правило, своего пика очередь достигает к полудню. И если в половине десятого утра нужно отстоять час, чтобы купить то, что надо, то потом уже два и больше. Потому что люди закупаются по максимуму.