Угадайте, сколько времени нужно отстоять в очереди за салатом в «Стокманне» 31 декабря

Уже в 9.30 утра парковка универмага была почти заполнена, счастливчикам удавалось припарковаться только на двух последних этажах. И, конечно, очередь за салатами уже была.

Как правило, своего пика очередь достигает к полудню. И если в половине десятого утра нужно отстоять час, чтобы купить то, что надо, то потом уже два и больше. Потому что люди закупаются по максимуму.