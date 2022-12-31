РАЗРЕШЕНО ЛИ ЭТО? ⟩ «Смотрите, как люди тратят деньги!» Магазин фейерверков на улице Пунане ведет трансляцию в социальных сетях

Магазин фейерверков, который находится на улице Пунане в Ласнамяэ, ежедневно продает пиротехнику. «Приходите и посмотрите, как люди тратят деньги!» – недавно обратились они с призывом в TikTok, прежде чем разметить прямую трансляцию из магазина.

Прямая трансляция была замечена бдительными читателями Elu24, которые не посчитали такое действие законным. «Съемка без согласия человека... вряд ли продавец и его клиенты в курсе дела», – вот несколько подобных комментариев под этой съемкой. «Не могли бы вы узнать, что там делает этот Tulepood. Не уверен, что это вообще законно», – беспокоится один из читателей.