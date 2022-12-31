Столичный магазин фейерверков Tulepood подвергся критике за то, что поделился на платформе TikTok записью с камеры видеонаблюдения в реальном времени. В прямом эфире можно увидеть, что покупают клиенты, и услышать разговоры между персоналом и покупателями. «Разумеется, транслировать записи с камер наблюдения в прямом эфире в социальных сетях запрещено», – разъясняет Инспекция по защите данных.
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РАЗРЕШЕНО ЛИ ЭТО? ⟩ «Смотрите, как люди тратят деньги!» Магазин фейерверков на улице Пунане ведет трансляцию в социальных сетях
Комментарий Инспекции по защите данных
«Смотрите, как люди тратят деньги!» Магазин фейерверков на улице Пунане ведет трансляцию в социальных сетях
Магазин фейерверков, который находится на улице Пунане в Ласнамяэ, ежедневно продает пиротехнику. «Приходите и посмотрите, как люди тратят деньги!» – недавно обратились они с призывом в TikTok, прежде чем разметить прямую трансляцию из магазина.
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