Черный Кролик сильно удивит: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2023 год от Павла Глобы

Лев

Для представителей огненного знака год выдастся непростой. Львам придется бороться за право быть счастливыми и успешными, все будет даваться с большим трудом и усердием. Финансовое положение будет стабильным при условии, что Львы включат режим жесткой экономии. 2023 год благоприятен для вступления в законный брак и рождения детей.

Дева

Представители земного знака проведут год спокойно, глобальных изменений в жизни ждать не стоит. Год благоприятен для саморазвития и раскрытия новых граней своего характера. В отношениях семейных Дев будут царить гармония и понимание. Девам-одиночкам звезды сулят множество интересных знакомств, одно из которых перерастет в крепкие отношения.

Весы

Представителям воздушного знака в 2023 году стоит быть более открытыми и коммуникабельными. Это позволит наладить отношения в коллективе, укрепить связи с партнерами и завести нужные знакомства. Год выдастся весьма событийным и динамичным. Благоприятное время для открытия собственного бизнеса. Успех в любовной сфере придет, если Весы сумеют побороть свою ревность и научатся доверять любимому человеку.

Скорпион