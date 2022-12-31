Черный Кролик сильно удивит: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2023 год от Павла Глобы

По мнению астролога с мировым именем, год Черного Водяного Кролика удивит многих. Это период начала масштабных перемен. 2023 год станет переходом из старого привычного мира к новому, который будет абсолютно уникальным, пишет TopNews.
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Овен
Для представителей огненного знака 2023 год пройдет под знаком новых достижений, глобальных перемен. При этом для Овнов они будут благоприятными. Карьера пойдет в гору, их ждет финансовый успех. Однако Овны могут задуматься о смене рода деятельности. Звезды не советуют этого делать. В личной жизни все сложится отлично, если Овны проявят инициативу.
Телец
Представителям земного знака в 2023 году будет сопутствовать удача в делах. Чем крупнее будет проект, тем успешнее Тельцы с ним будут справляться. Финансовое благополучие будет напрямую зависеть от трудолюбия Тельца, поэтому чем меньше лениться, тем толще кошелек. Звезды предрекают приятные встречи, которые обернутся взаимными чувствами. Год благоприятен для укрепления семейных уз и рождения детей.
Близнецы
Для представителей воздушного знака год омрачится мелкими жизненными неурядицами. Звезды просят Близнецов избегать негативных эмоций и излишней спешки. Год хорош для повышения квалификации и получения новых знаний. Семейные Близнецы бесконечно будут бороться с рутиной, а одинокие представители знака устанут от поисков второй половинки и посвятят себя карьере.
Рак
Представителям водного знака рекомендуется в 2023 году особо внимательно относиться к финансам. Есть вероятность потери крупной суммы денег. Звезды советуют не доверять незнакомцам. Год благоприятен для продвижения по карьерной лестнице. Если Раки будут активны, то их ждет сумасшедший взлет. Звезды прогнозируют крупные покупки и путешествия в 2023 году. В личной жизни у Раков наступит затишье.
Лев
Для представителей огненного знака год выдастся непростой. Львам придется бороться за право быть счастливыми и успешными, все будет даваться с большим трудом и усердием. Финансовое положение будет стабильным при условии, что Львы включат режим жесткой экономии. 2023 год благоприятен для вступления в законный брак и рождения детей.
Дева
Представители земного знака проведут год спокойно, глобальных изменений в жизни ждать не стоит. Год благоприятен для саморазвития и раскрытия новых граней своего характера. В отношениях семейных Дев будут царить гармония и понимание. Девам-одиночкам звезды сулят множество интересных знакомств, одно из которых перерастет в крепкие отношения.
Весы
Представителям воздушного знака в 2023 году стоит быть более открытыми и коммуникабельными. Это позволит наладить отношения в коллективе, укрепить связи с партнерами и завести нужные знакомства. Год выдастся весьма событийным и динамичным. Благоприятное время для открытия собственного бизнеса. Успех в любовной сфере придет, если Весы сумеют побороть свою ревность и научатся доверять любимому человеку.
Скорпион
Представителям водного знака в 2023 году стоит рассчитывать только на свои силы. Скорпионам на долю выпадет много неприятных ситуаций, в которых от них требуется лишь держать себя в руках. В противном случае можно наломать дров и сбиться с намеченного пути. На работе будет много конфликтных моментов, однако в материальном плане год будет очень удачным. На личном фронте Скорпионов ждет множество мимолетных увлечений, которым не суждено стать чем-то большим.
Стрелец
Для представителей огненного знака год выдастся очень насыщенным. Стрельцам предстоит полностью сменить сферу деятельности, однако звезды считают, что все перемены будет легко принять. Частая смена работы не принесет существенного дохода, зато даст много новых знаний и перспективных знакомств. Одна из встреч на работе может стать началом бурного романа.
Козерог
У представителей земного знака год пройдет под знаком трудолюбия. Если Козерог будет достаточно активен, то 2023 год сложится для них благоприятным образом. Появится много новых обязанностей, однако в первой половине года вознаграждения ждать не стоит. В июне терпение и трудолюбие Козерогов будет щедро вознаграждено. В марте представителей знака ждет судьбоносное знакомство, которое перевернет всю жизнь.
Водолей
Представители воздушного знака в 2023 году могут достичь невиданных высот, если четко расставят приоритеты. Водолеи смогут неплохо заработать, если уделят время саморазвитию. Год хорош для инвестиций в крупные проекты. В личной жизни потрясений не предвидится, однако Водолеям придется научится соблюдать баланс между семьей и работой.
Рыбы
Представители водного созвездия в 2023 году получат все карты в руки. Год благоприятен как для реализации крупных планов, так и для отдыха и путешествий. Звезды советуют наладить отношения с близкими друзьями. Одиноким Рыбам надеяться на роман не стоит, а семейные представители знака столкнутся с испытаниями. Рутина может поглотить вас, однако к концу года Рыбы сумеют заново влюбиться в партнера.