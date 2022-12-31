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ФОТО ⟩ Звезда эстонского спорта Янек Ыйглане впечатлил публику своей американской женой

Limon.ee
Звезда эстонского спорта Янек Ыйглане впечатлил публику своей американской женой
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Фото: Mihkel Maripuu

Эстонский спортсмен Янек Ыйглане приехал на вручение премии Spordiaasta Tähed 2022 со своей американской женой Кендрой. Пара привлекла к себе оживленное внимание публики. 

Еще до начала гала-концерта эффектная жена спортсмена поделилась в социальных сетях нарядом, который она планирует надеть на праздничный вечер. Сам Янек для выхода в свет подготовил ярко-красный костюм с рубашкой из черного шелка.

Кендра, напротив, выбрала чуть откровенное, но классическое черное платье. Украшено оно было узорами из ярких блесток.

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