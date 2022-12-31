Американская телеведущая Барбара Уолтерс умерла на 94-м году жизни. Именно она стала первой женщиной-ведущей новостей.
Умерла первая женщина-ведущая новостей
Умерла первая женщина-ведущая новостей
Уолтерс пришла на ABC в 1976 году. Предыдущие 15 лет она проработала на телеканале NBC в качестве соведущей шоу Today.
Уолтерс взяла интервью у всех американских президентов начиная с Ричарда Никсона, а также у многих голливудских звезд и других знаменитостей. В 1991 году Уолтерс беседовала с первым президентом России Борисом Ельциным. В 2001 году она стала первым американским журналистом, взявшим интервью у Владимира Путина.
Она 12 раз удостоилась премии «Эмми», а в 2014 году она объявила о завершении своей карьеры.
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