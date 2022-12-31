Умерла первая женщина-ведущая новостей

Уолтерс пришла на ABC в 1976 году. Предыдущие 15 лет она проработала на телеканале NBC в качестве соведущей шоу Today.

Уолтерс взяла интервью у всех американских президентов начиная с Ричарда Никсона, а также у многих голливудских звезд и других знаменитостей. В 1991 году Уолтерс беседовала с первым президентом России Борисом Ельциным. В 2001 году она стала первым американским журналистом, взявшим интервью у Владимира Путина.