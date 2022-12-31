Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в изнасиловании

Иск против музыканта подала уроженка Портленда Джулия Холкомб. В момент насилия ей было 16 лет, артисту – 25 лет, пишет TopNews.

В судебных документах говорится, что музыкант убедил мать девочки дать разрешение на то, чтобы он стал законным опекуном несовершеннолетней. Тайлер собирался заботиться о будущем девочки, дать ей образование.

В иске сказано, что Тайлер «не выполнил этих обещаний, вместо этого продолжал путешествовать с ней, насиловать ее и снабжать алкоголем и наркотиками».

Жертву рассказывает, что в первый день знакомства в Портленде, где она жила, после концерта Aerosmith Тайлер отвез ее в гостиничный номер и якобы надругался над ней. А утром отправил домой на такси.

Холкомб говорит, что музыканта предупреждала о ее возрасте. Позже музыкант отвез ее на другое свое выступление в Сиэтле, а после изнасиловал и отвез домой. В 1975 году Холкомб якобы забеременела, но Тайлер угрожал ей и добился от нее решения сделать аборт. После аборта девушка вернулась домой, чтобы начать новую жизнь.

В 2011 году Стивен Тайлер в мемуарах рассказывал, что в молодости едва не женился на девочке-подростке.