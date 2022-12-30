«Размечтался о новом унитазе и стиральной машине»: Невзоров высмеял стилиста Зверева, который собрался воевать против Украины

«Война – как баня. Она раздевает всех. Обнажился и этот модный прыщ. Жеманный стилист тоже хочет поучаствовать в оккупации и поубивать украинцев. Впрочем, возможно, у господина Зверева просто проблемы с сантехникой. Вероятно, он размечтался о новом унитазе и стиральной машине, которую притащит своему мужу с фронта, – написал Невзоров. – В Якутии есть скульптор Баппосов. Он лепит фигуры из чистого говна. Лепит прекрасно, но делает всего лишь одну фигуру в год. А вот Путин из того же материала вылепил уже миллионы. Баппосовские фигуры статичны и молчаливы. А путинские разговорчивы и любят маршировать». Можно посмотреть ЗДЕСЬ!