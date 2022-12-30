ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Самое печальное мероприятие года: сотни таллиннских бездомных выстроились в очередь за новогодним обедом

Это благотворительное мероприятие проходит уже 21 год. С самого начала 2000-х. В прошлые годы из-за пандемии оно было в чуть более скромном формате, но продуктовые наборы бездомные получали.

Очередь утром 30 декабря перед церковью Олевисте растянулась на несколько сотен метров и первые нуждающиеся прибыли к церкви за полтора часа до начала мероприятия, которое было запланировано на полдень этого же дня. Ситуация не внушает оптимизма, потому что, по словам члена правления НКО Oleviste Hoolekanne и министра государственного управления Рийны Солман («Отечество»), еды и продуктовых наборов в этом году приготовлено на 1900 человек. Наверняка это не все семьи, которые не могут самостоятельно накрыть новогодний праздничный стол.

Этот новогодний праздник в церкви проходит для многих бездомных со слезами на глазах. Мне, как простому наблюдателю, морально крайне нелегко здесь находиться, потому что очень больно смотреть на маленьких детей, которые недавно появились на свет и первые месяцы или годы жизни проводят в голоде и холоде. Измученные жизнью мужчины и женщины на входе снимают свои шапки и занимают места в церкви, где им раздают сборники песен, которые прозвучат в течение концерта.