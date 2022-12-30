Жизнь в Эстонии – это не только гламурные мероприятия, встречи богатых и знаменитых и концерты мировых суперзвезд. Судьба ко многим нашим гражданам не была столь благосклонна. Накануне Нового года в церкви Олевисте бездомным и нуждающимся в помощи жителям Таллинна раздавали еду, продуктовые наборы и радовали новогодним концертом.
ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Самое печальное мероприятие года: сотни таллиннских бездомных выстроились в очередь за новогодним обедом
Это благотворительное мероприятие проходит уже 21 год. С самого начала 2000-х. В прошлые годы из-за пандемии оно было в чуть более скромном формате, но продуктовые наборы бездомные получали.
Очередь утром 30 декабря перед церковью Олевисте растянулась на несколько сотен метров и первые нуждающиеся прибыли к церкви за полтора часа до начала мероприятия, которое было запланировано на полдень этого же дня. Ситуация не внушает оптимизма, потому что, по словам члена правления НКО Oleviste Hoolekanne и министра государственного управления Рийны Солман («Отечество»), еды и продуктовых наборов в этом году приготовлено на 1900 человек. Наверняка это не все семьи, которые не могут самостоятельно накрыть новогодний праздничный стол.
Этот новогодний праздник в церкви проходит для многих бездомных со слезами на глазах. Мне, как простому наблюдателю, морально крайне нелегко здесь находиться, потому что очень больно смотреть на маленьких детей, которые недавно появились на свет и первые месяцы или годы жизни проводят в голоде и холоде. Измученные жизнью мужчины и женщины на входе снимают свои шапки и занимают места в церкви, где им раздают сборники песен, которые прозвучат в течение концерта.
Перед едой здесь обязательная молитва. Все благодарят всевышнего за то, что дал им крошку хлеба. Хотя еды было достаточно. Ее раздавали волонтеры и военнослужащие НАТО. Горячую еду и десерты традиционно готовят повара из отеля Swissôtel, а продуктовые наборы предоставляет сеть магазинов Selver.
К собравшимся также обратился мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия), который попросил почтить память покинувшего нас вчера Эдгара Сависаара минутой молчания.
Он сказал честно, что все мы должны быть готовы к непростым временам.
В интервью порталу Limon.ee после выступления перед людьми Кылварт сказал: «Безусловно, каждый человек несет ответственность за свою жизнь, но люди часто сдаются, потому что не находят поддержку от окружающих. Чем больше мы будем помогать и поддерживать друг друга, тем больше у нас надежды, что мы все справимся, в том числе и каждый отдельный человек».
«Верю, что в наступающем году, несмотря на все сложности, мы сможем справиться со всеми проблемами и кризисами, и сделаем это мы благодаря тому, что в состоянии сохранить человечность. Если это чувство в нашем сердце присутствует, то все остальные проблемы – они решаемы. Давайте помогать друг другу, поддерживать друг друга, дарить тепло, и тогда этого тепла будет больше, несмотря на все энергетические кризисы», – обратился к читателям Limon.ee Михаил Кылварт.
«Мы два года просто выдавали продуктовые пакеты, потому что два года был коронавирус и людей не пускали в церковь. Но в прошлом году люди нам сказали, что очень хотят насладиться и рождественской музыкой, тогда были наши певицы, которые исполняли лишь несколько песен, но сейчас мы устроили полноценный концерт, людям очень понравилось, – сказала Рийна Солман. – Мне кажется, что после роста цен людей стало больше, мы подготовили 1900 пакетов с продуктами».
«Пожелаю всем прекрасного Рождества с семьями, чтобы у вас был друг или человек, с которым вы можете быть вместе. Это самая важная вещь в жизни, чтобы вы не остались одни. Если остались одни – пойдите в церковь. Там тоже люди. Желаю, чтобы был успех и хоть что-то на праздничном столе», – сказала министр государственного управления Рийна Солман, помогающая нуждающимся людям.
Бездомный в первом ряду был счастлив увидеть политика такого высокого уровня в церкви, он приготовил для Рийны Солман букет цветов и скромный подарок, тем самым отблагодарив ее за доброту и помощь нуждающимся.
Людям, пришедшим на концерт-службу, очень важно внимание и общение. Многие из них верят в Бога. Они считают, что только вера спасает их от самого страшного.
Смотрите фото-и видеорепортаж из церкви Олевисте на Limon.ee!