Как известно, Новый год – праздник семейный, поэтому отмечают его с семьей. Но что если в семье есть маленькие дети, у которых свой, особенный распорядок дня? Разрешать ли ребёнку сидеть до полуночи и с какого возраста? На эти вопросы накануне праздников ответили эстонские психологи.
Спать уже не пора! ⟩ Эстонские психологи рассказали, с какого возраста детям можно встречать Новый год
Светлана Святетски
– Совсем маленьким деткам (3-4 года) лучше соблюдать режим и ложиться спать в свое обычное время, потому что иначе есть риск, что нервная система может перевозбудиться, и это скажется на самочувствии и поведении ребенка. Ребенку этого возраста можно устроить сюрприз утром 1 января, сказав, например, что Дед Мороз принес подарки, и понаблюдать, как малыш с интересом распаковывает свой подарок и радуется ему.
Детям постарше (4-6 лет) можно задержаться и встретить Новый год вместе с гостями, посмотреть салюты, а потом отправляться спать. Детям младшего школьного возраста не повредит раз в году лечь спать попозже, остаться со взрослыми на час-два после полуночи. Дети ждут Нового года, им нравится готовиться к нему вместе с родителями, поэтому новогодняя ночь для них настоящее волшебство, и неплохо дать этому волшебству случаться хоть раз в году.
Моника Аман
– Мне кажется, что если ребенок сам не засыпает, то праздник и волшебство ему только на пользу.
Детство такое короткое и праздников в нем не так много.
Светлана Пономарева
– В этом вопросе определяющим будет возраст ребенка. Если мы говорим о детях до трех лет, для них режим дня имеет большее значение, если сон сдвигается, то ребенок часто становится капризным, не слушается, плачет по любому поводу, или же наоборот, перевозбуждается настолько, что становится гиперактивным и затем очень тяжело засыпает, несмотря на усталость. Не будем забывать и про особенности нервной системы у маленьких детей: громкие звуки, множество эмоций от подарков и встречи с главным волшебником этой ночи – Дедом Морозом, от гостей и фейерверков, служат серьезной нагрузкой и могут вызвать у ребенка плохое самочувствие и беспокойный сон. Поэтому постарайтесь сохранить привычный для ребенка режим или при необходимости, за несколько дней сдвигать дневной сон на более позднее время, таким образом отложив момент отхода на ночной сон на несколько часов.
Дети в возрасте 5–6 лет уже менее восприимчивы к изменениям в режиме дня, ориентируясь на самочувствие ребенка, вполне можно разрешить дождаться полуночи вместе со взрослыми. В таком случае хорошо, если днем у ребёнка будет возможность поспать или отдохнуть лёжа в затемнённой комнате, можно почитать вместе книгу или включить аудио сказки.
Дети школьного возраста могут продолжить празднование и после полуночи. Во время празднования Нового года родителям стоит чуть более внимательно отнестись к самочувствию и настроению ребёнка во время праздника, чтобы вовремя заметить первые признаки усталости и предложить своевременный отдых. В таком случае от новогодней ночи останутся теплые воспоминания и яркие эмоции как у детей, так и у взрослых.