Спать уже не пора! ⟩ Эстонские психологи рассказали, с какого возраста детям можно встречать Новый год

Светлана Святетски

Фото: личный архив

– Совсем маленьким деткам (3-4 года) лучше соблюдать режим и ложиться спать в свое обычное время, потому что иначе есть риск, что нервная система может перевозбудиться, и это скажется на самочувствии и поведении ребенка. Ребенку этого возраста можно устроить сюрприз утром 1 января, сказав, например, что Дед Мороз принес подарки, и понаблюдать, как малыш с интересом распаковывает свой подарок и радуется ему.

Детям постарше (4-6 лет) можно задержаться и встретить Новый год вместе с гостями, посмотреть салюты, а потом отправляться спать. Детям младшего школьного возраста не повредит раз в году лечь спать попозже, остаться со взрослыми на час-два после полуночи. Дети ждут Нового года, им нравится готовиться к нему вместе с родителями, поэтому новогодняя ночь для них настоящее волшебство, и неплохо дать этому волшебству случаться хоть раз в году.

Психолог Моника Аман Фото: Из личного архива

Моника Аман

– Мне кажется, что если ребенок сам не засыпает, то праздник и волшебство ему только на пользу.

Детство такое короткое и праздников в нем не так много.

Светлана Пономарева

Фото: Из личного архива