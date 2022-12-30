Ведущие программы Limon LIVE Светлана Карабут и Эдгар Гергель подготовили для зрителей и читателей портала настоящий подарок – яркий новогодний выпуск шоу с участием актера, юмориста, телеведущего Сергея Писаренко, иллюзиониста Дмитрия Зорина, группы «ПараТайн» и Деда Мороза со Снегурочкой.
LIMON LIVE ⟩ Эстония провожает 2022-й с огоньком: подключайтесь!
В канун Нового года Эдгар и Света собрали в студии за праздничным новогодним столом ярких представителей эстонского и мирового шоубиза, чтобы вместе проводить тяжелый 2022 год и встретить 2023 – год Кролика.
Включайте выпуск шоу в любой точке нашей планеты в подходящее для вас время и проводите оставшиеся часы этого года с добротой, позитивом и по-народному. Выпуск можно посмотреть и 1 января.
Именно по случаю того, что Год Кролика уже на пороге, иллюзионист Дмитрий Зорин показал один специальный трюк. Воздушный шарик превратился в кролика. Именитый актер Сергей Писаренко рассказал о своих семейных традициях на Новый год и жизни в Эстонии, группа «ПараТайн» представила праздничный клип «Город», а Дед Мороз и Снегурочка поздравили страну с наступающим Новым годом! Выпуск завершился ярким, но бесшумным салютом и новогодней песней от «Дискотеки Аварии».
Редакция портала Limon.ee выражает благодарность за праздничные закуски для новогоднего стола во время съемок пабу Old Irish Pub, за салют магазину Tulepood.ee, а за образы Деда Мороза и Снегурочки магазину Peopallid.ee.
Смотрите видео шоу Limon LIVE и галерею со съемок программы! Поздравляем всех с наступающим Новым годом, желаем добра и здоровья! Оставайтесь и в следующем году вместе с нами на портале Limon.ee.