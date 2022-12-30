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ГОРЯЧО! ⟩ В самых модных брюках года: певица Лаура Пылдвере позировала топлес

Limon.ee
В самых модных брюках года: певица Лаура Пылдвере позировала топлес
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Лаура Пылдвере.
Лаура Пылдвере. Фото: Скриншот с Instagram

Представительница Эстонии на Евровидении-2017 Лаура Пылдвере опубликовала новое фото в своем аккаунте Instagram.

На снимке певица позирует топлес в серебристых брюках (такого рода блестящие брюки – хит сезона), сапогах в тон, а из украшений на ней массивные ожерелье, серьги и браслеты.

«Пусть в этом году произойдут все чудеса, которых еще не было», – подписала она горячее фото.

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