Представительница Эстонии на Евровидении-2017 Лаура Пылдвере опубликовала новое фото в своем аккаунте Instagram.
ГОРЯЧО! ⟩ В самых модных брюках года: певица Лаура Пылдвере позировала топлес
В самых модных брюках года: певица Лаура Пылдвере позировала топлес
На снимке певица позирует топлес в серебристых брюках (такого рода блестящие брюки – хит сезона), сапогах в тон, а из украшений на ней массивные ожерелье, серьги и браслеты.
«Пусть в этом году произойдут все чудеса, которых еще не было», – подписала она горячее фото.
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