Мия и Тимофей Прилучные часто проводят время с новой женой своего отца, пишет Телепрограмма.
«Еще и кудрявая»: Павел Прилучный рассказал, как отреагировали его дети на Зепюр Брутян
«Еще и кудрявая»: Павел Прилучный рассказал, как отреагировали его дети на Зепюр Брутян
Исполнитель роли в сериале «Мажор» Павел Прилучный не стал скрывать от наследников свою новую возлюбленную. Дети общаются со второй женой артиста.
Недавно Прилучный рассказал, как дети от первого брака относятся к его жене. Зепюр Брутян сразу очаровала детей Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Особенно им понравилась внешность актрисы.
«О ней Тимофей и Мия сказали: "Круто! Вообще класс. Она еще и кудрявая, обаятельная. Нам нравится". Она для них старшая сестра. Относятся с уважением. Это замечательно», – признался актер.
«Я рад, что у меня все так сложилось. Они вместе, и это клево», – добавил Прилучный в интервью для YouTube-канале «Вокруг ТВ».