Шесть лучших советов, как пить, чтобы не было похмелья

Не отказывайте себе в еде

Самый расхожий совет и одна из наиболее разумных вещей, которую можно сделать, если вы забыли подготовиться к застолью заранее. Медики считают, что пить алкоголь натощак очень вредно, поскольку это раздражает слизистую желудка и приводит к тем самым неприятным последствиям утром и даже во время застолья. И да, забудьте про лишние килограммы на весах – это все-таки Новый год!

Не пейте, если болеете

Дело тут не только в банальной несовместимости лекарств с алкоголем. При легком недомогании выпивка только усилит неприятные ощущения плюс появится риск заработать похмелье. Двойные неприятности вам не нужны, верно? Поэтому советуем ограничиться соками или горячим чаем.

Пейте светлые напитки без газа

В темных напитках вроде темного пива, коньяка, бурбона или красного вина очень много дубильных веществ, метанола и сивушных масел, которые в любом случае добавят вам неприятных ощущений наутро. Масла в огонь подливают газы: они усиливают опьянение и могут вызвать похмельный синдром, пока вы еще за столом. Чтобы избежать головокружений и прочего, лучше пить, например, белое вино, водку или джин, но тоже в меру.

Чередуйте алкоголь с водой