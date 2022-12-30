Все любят новогодние застолья и корпоративы, но не все любят потом от них отходить. Редакция Super собрала несколько полезных советов, чтобы праздники приносили только положительные эмоции.
Шесть лучших советов, как пить, чтобы не было похмелья
Не отказывайте себе в еде
Самый расхожий совет и одна из наиболее разумных вещей, которую можно сделать, если вы забыли подготовиться к застолью заранее. Медики считают, что пить алкоголь натощак очень вредно, поскольку это раздражает слизистую желудка и приводит к тем самым неприятным последствиям утром и даже во время застолья. И да, забудьте про лишние килограммы на весах – это все-таки Новый год!
Не пейте, если болеете
Дело тут не только в банальной несовместимости лекарств с алкоголем. При легком недомогании выпивка только усилит неприятные ощущения плюс появится риск заработать похмелье. Двойные неприятности вам не нужны, верно? Поэтому советуем ограничиться соками или горячим чаем.
Пейте светлые напитки без газа
В темных напитках вроде темного пива, коньяка, бурбона или красного вина очень много дубильных веществ, метанола и сивушных масел, которые в любом случае добавят вам неприятных ощущений наутро. Масла в огонь подливают газы: они усиливают опьянение и могут вызвать похмельный синдром, пока вы еще за столом. Чтобы избежать головокружений и прочего, лучше пить, например, белое вино, водку или джин, но тоже в меру.
Чередуйте алкоголь с водой
Рано или поздно вы захотите стакан воды, поскольку алкоголь нарушает электролитный баланс и провоцирует обезвоживание. Оно вам надо? Не факт, что утром вокруг будет много тары с водой – наверняка ее выпьет тот, кто раньше всех встанет. Поэтому советуем чередовать алкогольное веселье с разумным потреблением воды, а еще выпить воду перед застольем и сразу после него. Это поможет избежать страшной жажды с утра и облегчит возможное похмелье.
Заварите зеленый чай с молоком и солью
Любопытная находка тувинской кухни. Вам понадобится бюджетный листовой зеленый чай, который чем дешевле, тем лучше. Закиньте его в кипящее молоко и добавьте немного соли – вуаля, отрезвитель почти как в фильме «Назад в будущее» готов! А если в похмельное утро готовить будет лень, можно закупиться «Хан чаем» и залить его молоком. Говорят, помогает.
Выпейте сорбенты
Гениальная вещь! Сорбенты можно выпить сразу после застолья, но лучше до. Абсорбирующие компоненты выводят токсины из организма и облегчают застольную ношу. Самый популярный сорберт – энтеросгель, но есть и альтернативы. В крайнем случае всегда можно съесть риса: он впитает токсины в себя.