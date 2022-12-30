Голливудская звезда 90-х отреагировал на слухи о романе его дочери с Леонардо Ди Каприо

«Я знаю, что он ей очень нравится. Думаю, они познакомились в прошлом месяце. Я не уверен в обстоятельствах, но она мне так сказала», – цитирует его Spletnik.ru.

Он добавил, что Виктория и Леонардо не встречаются. Девушка даже была расстроена сплетнями об их романе. Но актер ей очень нравится. Лоренцо Ламас объяснил дочери, что в отношениях следует думать о себе и относиться к ним как к празднику.

Напомним, в СМИ появились слухи о романе 48-летнего Леонардо Ди Каприо и 23-летней модели Виктории Ламас. Пару заметили вместе, когда они возвращались из клуба в Голливуде и сели в машину.

Ранее ходили слухи, что Леонардо Ди Каприо встречается с моделью Джиджи Хадид. Все началось с того, что звезд заметили на вечеринке, которая прошла в рамках Недели моды в Нью-Йорке, а после – на свидании.