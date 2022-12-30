Стивен Кинг озвучил самую большую мечту на 2023 год. И она про Украину!

Американский писатель Стивен Кинг принял участие в опросе о самой большой мечте на 2023 год, который американский писатель Дон Уинслоу 29 декабря разместил в Twitter.

«Мир в Украине», – коротко ответил Кинг.

Peace in Ukraine. — Stephen King (@StephenKing) December 29, 2022

Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью «Я вместе c Украиной».