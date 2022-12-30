Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев.
Стивен Кинг озвучил самую большую мечту на 2023 год. И она про Украину!
Стивен Кинг озвучил самую большую мечту на 2023 год. И она про Украину!
Американский писатель Стивен Кинг принял участие в опросе о самой большой мечте на 2023 год, который американский писатель Дон Уинслоу 29 декабря разместил в Twitter.
«Мир в Украине», – коротко ответил Кинг.
Peace in Ukraine.— Stephen King (@StephenKing) December 29, 2022
Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью «Я вместе c Украиной».
5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.
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