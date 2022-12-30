Празднику быть: в самом популярном концертном зале Эстонии наградят лучших спортсменов

Мероприятие Spordiaasta tähed, посвященное достижениям эстонских спортсменов, пройдет в этом году седьмой год подряд, пишет Elu24.

На гала-концерте чествуют спортсменов, которые подарили самые вдохновляющие моменты в уходящем году и добились выдающихся результатов на местных и международных соревнованиях.

NÖEP, Gram-Of-Fun, Redel, Alabama Watchdog и Jaagup Tuisk & CO создадут торжественное настроение музыкальными выступлениями. Праздничное мероприятие будет вести таинственный мужской голос, а его имя и лицо раскрываются только в последние минуты вечеринки.

Спортсмен и спортсменка, команда и тренер года определяются путем суммирования результатов всенародного голосования, спортивных журналистов и организаций. В случае равенства итоговых очков титул присуждается спортсмену, который получил больше голосов в туре голосования спортивных журналистов. Кроме того, выбирается молодой спортсмен года, который определяется по результатам голосования спортивных журналистов и спортивных организаций.

«Народное участие добавляет азарта голосованию, потому что человек, наблюдающий за спортом, всегда ценит не только результаты, но и эмоции, которые спортсмены подарили своим выступлением», – заявил Сийм Суклес, генеральный секретарь Эстонского Олимпийского комитета.

Spordiaasta tähed 2022 Фото: Kersti Niglas