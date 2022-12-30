Олег Тиньков рассказал, как борьба с лейкемией изменила его взгляды на жизнь

Олег Тиньков признался, что болезнь повлияла на его личностные качества и заставила его иначе относиться к проблемам других людей.

«Я был человеком менее восприимчивым к чужим проблемам, менее эмпатичным, – сказал он. – Сейчас я не хочу видеть, как страдают люди, как умирают люди. Мои трехлетние мучения с раком крови здесь сыграли ключевую роль. Я всегда был резким и импульсивным. Но сейчас я по-другому смотрю на жизнь и наслаждаюсь ей». Он отметил, что стал более чувствительным, и признался, что хочет оставить это в себе.

Тиньков отметил, что таких изменений он хотел бы добиться другим путем, поскольку борьба с лейкемией стала для него тяжелым испытанием.

«Если бы я мог вырвать страницу с раком крови, я бы, конечно, вырвал. Но то, какие я сделал выводы, каким я стал человеком, – это другое», – сказал он.

Бизнесмен рассказал, что к нему часто обращаются люди, тоже столкнувшиеся с этой болезнью, и просят его поделиться своим опытом борьбы с ней. На это Тиньков, по его словам, всегда дает им совет, который помогал ему самому: нужно потерпеть. «Ребята, потерпите, и все будет хорошо. Будете сидеть дома с елкой, с волосами, с внуками», – сказал он.

В 2020 году Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга, а позже сообщил о полной ремиссии. В 2021 году был создан Фонд семьи Тиньковых, который занимается поддержкой онкогематологии в России.