ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Такого аншлага никогда не было: сотни людей рванули перед Новым годом в ласнамяэский центр T1

В рейтинге зарубежных песен победил Гарри Стайлс, чья песня As It Was оказалась на первом месте, а Late Night Talking – на седьмом месте. Песни Måneskin – Supermodel и Running Up That Hill в исполнении Кейт Буш снова заняли вершину музыкального небосклона соответственно, заняв второе и третье места.