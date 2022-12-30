ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Такого аншлага никогда не было: сотни людей рванули перед Новым годом в ласнамяэский центр T1

Вчера был объявлен победитель музыкальной премии «Хит года 2022» (Aastahitt 2022) по версии Raadio 2. В финале выступили более 30 местных музыкантов, в том числе артисты, вошедшие в первую десятку. Победителем стал nublu со своей песней kastehein. Смотрите в галерее Limon.ee, как прошла вечеринка!

В десятку лучших песен года Aastahitt 2022 года вошли 5MIINUST (с двумя песнями), Андрей Зевакин (feat. An-Marlen), Карл-Эрик Таукар, Мерилин Мялк (feat. säm), nublu, Púr Múdd и Грете Пайя, Shanon, STEFAN и villemdrillem с Элиной Борн.

Победитель был выявлен в результате народного голосования, а в четверг вечером песня kastehein от nublu была признана хитом года. Песня Ainult Unustamiseks в исполнении Púr Múdd и Грете Пайя, а также ?mis sa tegid в исполнении 5MIINUST попали в тройку лидеров.

В рейтинге зарубежных песен победил Гарри Стайлс, чья песня As It Was оказалась на первом месте, а Late Night Talking – на седьмом месте. Песни Måneskin – Supermodel и Running Up That Hill в исполнении Кейт Буш снова заняли вершину музыкального небосклона соответственно, заняв второе и третье места.

Специальная награда за самую популярную песню R2 TOP1 на Raadio 2 досталась Lexsoul Dancemachine за песню Lazy Breeze. Raadio 2 объявило An-Marlen, начинающую артистку, занявшую самое высокое место в рейтинге этого года, новичком года.

Фаворитом редакции Raadio 2 в этом году стала SVNDRA, а звание Дебютного Артиста года досталось Kitty Florentine, которая в этом году блестяще дебютировала на радио.

В этом году в крупнейшем в Эстонии музыкальном опросе проголосовали почти 110 000 раз, во время прямой трансляции на ETV любители музыки могли проголосовать за своего фаворита по телефону. Мероприятие в T1 вели ведущие Кристель Астлайд, Gameboy Tetris и ведущие Raadio 2 Маргус Камлат и Берт Ярвет.