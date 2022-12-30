Пт, 30.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Страх и красота в одном флаконе? Эстонская компания пустила в продажу фейерверк в цветах украинского флага

Добавлены комментарии Arnika OÜ и Спасательного департамента
Крислин Метсанурм
, Летний репортер Elu24
Страх и красота в одном флаконе? Эстонская компания пустила в продажу фейерверк в цветах украинского флага
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Продажи пиротехники не уменьшились по сравнению с прошлым годом.
Продажи пиротехники не уменьшились по сравнению с прошлым годом. Фото: Konstantin Sedvejendv, Elu24 kollaaž

Многие местные самоуправления отказались от фейерверков стоимостью в тысячи евро на Новый год. Из-за войны в Украине в Эстонию прибыло много военных беженцев, которых легко травмировать любыми ракетными взрывами, пишет Elu24.

В четверг утром репортер посетила прилавок по продаже пиротехники в торговом центре в Таллинне. В момент, когда она подходит к прилавку, нет ни одного покупателя, запасающегося фейерверками к наступающему Новому году. «По сравнению с прошлым годом наши продажи не уменьшились», – отмечает продавец, добавляя, что люди в основном делятся на два лагеря в новогоднюю ночь. Это означает, что и в этом году небо будет утопать в ракетном шоу, которое мы привыкли видеть каждый год.

Среди товаров на прилавке наиболее обсуждаемым является фейерверк производства фирмы Arnika под названием Ukraina Tähed (Звезды Украины), который пускает в воздух 25 синих и желтых ракет-звездочек. Затянувшаяся война в Украине затронула весь мир, и многие беженцы нашли убежище в Эстонии.

Ключевые слова
Наверх