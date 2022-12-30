Страх и красота в одном флаконе? Эстонская компания пустила в продажу фейерверк в цветах украинского флага

В четверг утром репортер посетила прилавок по продаже пиротехники в торговом центре в Таллинне. В момент, когда она подходит к прилавку, нет ни одного покупателя, запасающегося фейерверками к наступающему Новому году. «По сравнению с прошлым годом наши продажи не уменьшились», – отмечает продавец, добавляя, что люди в основном делятся на два лагеря в новогоднюю ночь. Это означает, что и в этом году небо будет утопать в ракетном шоу, которое мы привыкли видеть каждый год.