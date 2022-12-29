«Он - легенда эстонской истории, - говорит Сирет Котка, бывший помощник Эдгара Сависаара, который недавно покинул нас. «Было интересно заниматься политикой рядом с ним».
Бывший помощник Эдгара Сависаара: Я не знаю другого политика, который мог бы занять его место
Сегодня, 29 декабря, скончался бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар.
«Я буду помнить его как великого политика, благодаря которому во многом стало возможным восстановление независимости Эстонии», - говорит Сирет Котка.
По словам Котки, Сависаар был человеком, который не упускал из виду ни малейшей детали. «Он занимался не только большими делами, но всегда находил время для более мелких. Я помню то время, когда я первые свои первые статьи с мнениями. Он всегда брал на себя труд сначала прочитать их и исправить. Его комментарии были очень поучительными».
Сависаар был тем, кто научил Котку замечать и уважать окружающую обстановку. «Он научил меня уважать людей, особенно ученых, деятелей культуры и предпринимателей, и принимать их во внимание», - добавила она.
По мнению Сирет Котка, эстонская политика без Сависаара уже не интересна, а обыденна.