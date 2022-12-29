Бывший помощник Эдгара Сависаара: Я не знаю другого политика, который мог бы занять его место

По словам Котки, Сависаар был человеком, который не упускал из виду ни малейшей детали. «Он занимался не только большими делами, но всегда находил время для более мелких. Я помню то время, когда я первые свои первые статьи с мнениями. Он всегда брал на себя труд сначала прочитать их и исправить. Его комментарии были очень поучительными».