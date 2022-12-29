Катрин Луст: «Считаю, что он был очень храбрым, некоторые давно бы сдались»

Сегодня, 29 декабря, скончался бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар. «Шесть лет назад Эдгар Сависаар нелегко давал интервью, многие хотели поговорить с ним. Я просто набралась смелости и попросила его об интервью, он дал мне его, и так началась наша дружба», - вспоминает Катрин Луст, ведущая Kuuuurija и главный редактор Elu24.

Луст признается, что Эдгар хорошо принял ее, и всякий раз, когда ему было что сказать, он появлялся перед камерой. «Я сняла о нем документальный фильм на канале TV3, а также сопровождала его в суде. Он показал довольно много из своей реальной жизни».

Однако Луст признает, что здоровье Эдгара в конце было очень слабым. «Иногда он звонил поздно ночью и рассказывал, что его здоровье очень плохое. Мне показалось, что он такой смелый, некоторые люди давно бы сдались», - замечает ведущая.

«В дополнение ко всем тем судебным заседаниям, где постоянно присутствовала скорая помощь, и его уносили на носилках. Они все время говорили, что он притворяется, но при ближайшем рассмотрении было видно, что ему тяжело», - говорит Луст, отмечая, что Эдгар был мужественным, продержавшись так долго.

«Эдгар смог уйти в спокойное место и избавиться от боли и недомоганий, которые его беспокоили. Иногда, когда вы разговаривали с ним, можно было почувствовать, что его голос заглушается недугами. У него, конечно, была большая жажда жизни - у него была страсть, но эти болезни отняли часть этой жажды», - признается она.