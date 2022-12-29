Вечером, 29 декабря в Пинна парке прошел большой салют. Фейерверк был подготовлен профессиональными пиротехниками из магазина Tulepood ilutulestikud.
ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ⟩ Грохотало так, что земля уходила из под ног: в ласнамяэском парке собрался почти весь Таллинн
Грохотало так, что земля уходила из под ног: в ласнамяэском парке собрался почти весь Таллинн
Толпы народу, забитые парковки и реки из людей: сложилось впечатление, что на салют пришла посмотреть добрая половина Таллинна.
В общей сложности небо горело огнями 5 минут, а посмотреть на предновогодний салют пришло на первый взгляд не менее тысячи человек!
Смотри, какая красота творилась в Ласнамяэ.