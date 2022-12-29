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ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ⟩ Грохотало так, что земля уходила из под ног: в ласнамяэском парке собрался почти весь Таллинн

Limon.ee
Грохотало так, что земля уходила из под ног: в ласнамяэском парке собрался почти весь Таллинн
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Вечером, 29 декабря в Пинна парке прошел большой салют. Фейерверк был подготовлен профессиональными пиротехниками из магазина Tulepood ilutulestikud.

Толпы народу, забитые парковки и реки из людей: сложилось впечатление, что на салют пришла посмотреть добрая половина Таллинна.

Салют в Ласнамяэ.
Салют в Ласнамяэ. Фото: Limon

В общей сложности небо горело огнями 5 минут, а посмотреть на предновогодний салют пришло на первый взгляд не менее тысячи человек!

Салют в Ласнамяэ.
Салют в Ласнамяэ. Фото: Limon

Смотри, какая красота творилась в Ласнамяэ.

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