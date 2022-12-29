Эдгар Сависаар перед смертью перенес несколько инсультов подряд

Новость о смерти Эдгара Сависаара дошла до нас сегодня днем, когда его бывшая жена Вилья Тоомаст подтвердила смерть бывшего премьер-министра и мэра Таллинна.

Как сообщил источник Elu24, попросивший остаться анонимным, здоровье Сависаара перед смертью было очень плохим, он перенес несколько инсультов подряд. По словам источника, ситуация была настолько критической, что для проведения операции на сердечно-сосудистой системе Сависаара даже был приглашен иностранный хирург.

«У Сависаара было несколько тромбов подряд, они пытались найти причину тромба, врач из-за границы прооперировал его», - сказал близкий друг Сависаара, попросивший не называть его имени. По словам друга, врачи центральной больницы Ида-Таллинна сделали все возможное, чтобы спасти жизнь мужчины.

Сависаар страдал от высокого кровяного давления, диабета, а также перенес несколько сердечных приступов. Кроме того, у мужчины были фантомные боли, связанные с потерей ноги, которые также требовали постоянного лечения.