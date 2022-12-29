Музыкант Стефан объявил в социальных сетях, что 28 декабря он и Виктория Койтсаар стали родителями!
ПЕРВОЕ ФОТО МАЛЫШКИ ⟩ Стефан и Виктория стали родителями девочки!
Стефан и Виктория стали родителями девочки!
Стефан поделился счастливой новостью на своем Instagram в четверг вечером, вместе с первой фотографией ребенка.
Девочка родилась 28 декабря и была названа Майей!
Вильяндиский певец Стефан и его возлюбленная Виктория Койтсаар объявили в августе, что они ждут ребенка! Молодая пара уже знала, что ждет ребенка, во время конкурса "Евровидение", где Стефан представлял Эстонию с песней Hope. "К счастью, в тот момент живота не было видно", - говорили летом будущие родители.
Возлюбленная Стефана Виктория родом из Арукюла, недалеко от Таллинна. Каждый день она работает финансовым аналитиком в бухгалтерской фирме, но также увлекается танцами, которыми занимается уже 20 лет.