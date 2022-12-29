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ПЕРВОЕ ФОТО МАЛЫШКИ ⟩ Стефан и Виктория стали родителями девочки!

Elu24
Стефан и Виктория стали родителями девочки!
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Фото: Konstantin Sednev

Музыкант Стефан объявил в социальных сетях, что 28 декабря он и Виктория Койтсаар стали родителями!

Стефан поделился счастливой новостью на своем Instagram в четверг вечером, вместе с первой фотографией ребенка.

Девочка родилась 28 декабря и была названа Майей!

Вильяндиский певец Стефан и его возлюбленная Виктория Койтсаар объявили в августе, что они ждут ребенка! Молодая пара уже знала, что ждет ребенка, во время конкурса "Евровидение", где Стефан представлял Эстонию с песней Hope. "К счастью, в тот момент живота не было видно", - говорили летом будущие родители.

Возлюбленная Стефана Виктория родом из Арукюла, недалеко от Таллинна. Каждый день она работает финансовым аналитиком в бухгалтерской фирме, но также увлекается танцами, которыми занимается уже 20 лет.

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