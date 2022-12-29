ПЕРВОЕ ФОТО МАЛЫШКИ ⟩ Стефан и Виктория стали родителями девочки!

Вильяндиский певец Стефан и его возлюбленная Виктория Койтсаар объявили в августе, что они ждут ребенка! Молодая пара уже знала, что ждет ребенка, во время конкурса "Евровидение", где Стефан представлял Эстонию с песней Hope. "К счастью, в тот момент живота не было видно", - говорили летом будущие родители.