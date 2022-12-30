Все это было чертовски реально: сон заставил эстонского телеведущего встать с дивана

«Сегодня мне приснилось, что я вышел на ковер на чемпионате мира по каратэ», - поделился телеведущий Марек Линдмаа в Instagram, разместив фото в форме для карате.

«Все это было так чертовски реально! Настолько реально, что я достала из шкафа свое кимоно, пролежавшее в нем 15 лет, и провел тренировку дома. Это было очень приятное воссоединение".

Телеведущий рассказал редакции, что начал заниматься каратэ в клубе Nüke в десять лет.