«Я участвовал в соревнованиях, немного работал тренером, но потом появились другие дела, и кимоно просто лежало в шкафу...», – сказал Марек Линдмаа, который сейчас стирает пыль со своей тренировочной одежды.
Все это было чертовски реально: сон заставил эстонского телеведущего встать с дивана
Все это было чертовски реально: сон заставил эстонского телеведущего встать с дивана
«Сегодня мне приснилось, что я вышел на ковер на чемпионате мира по каратэ», - поделился телеведущий Марек Линдмаа в Instagram, разместив фото в форме для карате.
«Все это было так чертовски реально! Настолько реально, что я достала из шкафа свое кимоно, пролежавшее в нем 15 лет, и провел тренировку дома. Это было очень приятное воссоединение".
Телеведущий рассказал редакции, что начал заниматься каратэ в клубе Nüke в десять лет.
«Я участвовал в соревнованиях, немного работал тренером, но потом появились другие дела, и кимоно осталось в шкафу, когда мне было 23 года», - признался он. «Так что я не занималась этим последние 15 лет, но кто знает, может быть, теперь кимоно будет положено в спортивную сумку».
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