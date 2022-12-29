Врач Эдгара Сависаара Пеэп Пыддер: «Я очень опечален, это болезненная потеря»

Сегодня, 29 декабря, скончался бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар. Эту новость подтвердила Вилья Тоомаст, которая была замужем за Сависааром 13 лет. «Да, это правда. Я тоже узнал эту печальную новость некоторое время назад», - говорит Тоомаст.

«Для каждого врача смерть - это проигранная битва. Мне очень грустно. Жаль, что я потерял друга, это болезненная потеря», - говорит Пеэп Пыддер, врач Эдгара Сависаара. Пеэп отметил, что у Эдгара было много болезней, нарушение кровообращения и высокое давление, диабет. Это были серьезные заболевания, с которыми ему приходилось жить ежедневно.

«Конечно, не только я, но и все врачи, которые контактировали с Эдгаром, все они пытались помочь ему и делали все возможное, но в какой-то момент биологические часы заканчиваются», - говорит Пыддер. «Очевидно, что биологические часы Эдгара истекли, потому что он страдал от многих болезней. В конце его здоровье было слабым, так что в некотором смысле не было ничего удивительного в том, что произошло».

Эдгар Сависаар был одной из ключевых фигур периода восстановления независимости Эстонии, легендарным политиком и одним из основателей Народного фронта, премьер-министром переходного правительства периода восстановления независимости 1990-1992 годов и многолетним председателем Центристской партии Эстонии.