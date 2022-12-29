В Южной Корее зафиксирована первая смерть от поражающей мозг человека амебы

В Южной Корее зафиксировали первый в ее истории смертельный исход после заражения Naegleria fowleri («Неглерия Фоулера»), которую еще называют «амебой, поедающей мозг».

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) подтвердило, что гражданин Кореи в возрасте 50 лет скончался после возвращения из Таиланда.

Мужчина прилетел 10 декабря после четырехмесячного пребывания в этой стране. На следующий день он был госпитализирован и скончался уже 21 декабря.

Были проведены генетические тесты на три типа патогенов, вызывающих Naegleria fowleri, чтобы подтвердить причину его смерти. И действительно, ген в организме мужчины на 99,6 процентов аналогичен гену, обнаруженному у пациента с менингитом.

Первый летальный исход от «амебы» в мире был зарегистрирован в Вирджинии еще в 1937 году, сообщает The Korea Herald.

Naegleria fowleri — это амеба или одноклеточный живой организм, обитающий в почве и теплых пресных водах, таких как горячие источники, озера и реки по всему миру. Она попадает в организм при вдыхании через нос и проникает в мозг.

По данным KDCA, первыми симптомами могут быть: головная боль, лихорадка, тошнота. А более поздние симптомы могут привести к усилениям изначальных и ригидности затылочных мышц (затруднение при сгибании головы).

Инкубационный период для Naegleria fowleri обычно составляет от двух до трех дней и длится максимум до 15 дней.

Как говорят эксперты, передача от человека к человеку невозможна, но жителей Кореи попросили воздержаться от купания в районе, где проживал и находился умерший от заражения.

В агентстве отметили, что в большинстве случаев заражение происходит через плавание в открытых водоемах.