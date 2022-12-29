Раскрыт секрет вечной молодости Джареда Лето – 4 главных правила

Поклонники музыканта и актера Джареда Лето гадают — как ему удается сохранять такую потрясающую внешность в 51 год? Ведь в какой-то момент артист вовсе перестал меняться и стареть, будто замер во временной петле!

Отметим, что геронтология — наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним.

Ни для кого не секрет, что секрет вечной молодости известного музыканта не связан с косметологией. Эксперт говорит, что одно из главных правил успеха Лето — регулярные занятия спортом.

При этом, врач отмечает, что Джаред не берет собой никаких гаджетов, когда занимается спортом на улице — он любит бег, ходьбу и катание на велосипеде.

Психическое здоровье артиста тоже не остается без внимания — он ежедневно медитирует, тренируя осознанность.

По словам терапевта, соблюдение таких принципов — 90% успеха в решении вопроса вечной молодости.o